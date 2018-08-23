Магические 0:4 из прошлого и матч с Джеррардом, который не посмотришь на «Матче». «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы

Типичное британское жлобство: шотландцы не дали «Матч ТВ» показать матч квалификации ЛЕ «Рейнджерс» — «Уфа». Трансляция будет идти только на сайте клуба, доступ к ней обойдётся в скромную сумму в 645 рублей по текущему курсу.