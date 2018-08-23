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Магические 0:4 из прошлого и матч с Джеррардом, который не посмотришь на «Матче». «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы

Магические 0:4 из прошлого и матч с Джеррардом, который не посмотришь на «Матче». «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы«Краснодар» свою еврокубковую судьбу на осень сотворил ещё весной, «Спартаку» для попадания в группу Лиги Европы оказалось достаточно проиграть, а вот «Зенит» и «Уфа» пробиваются к ней с огромными проблемами и спасениями разной степени эпичности. Rusfootball.info предваряет игры последнего раунда квалификации.

Всё крутится вокруг 0:4

«Зенит» играет не с «Шальке» и не с «Байером», но от этих двух цифр никуда не деться. Свеж разгром в Минске 2-недельной давности. Ну а слово «Мольде», может, за 19 лет немного запылилось в памяти, но всё равно имеет чёткую ассоциацию и всплывает при любом новом громком конфузе нашего клуба в еврокубках.


(фото кликабельно)

Победа 2:0 в домашней встрече не предвещала ничего дурного, но в итоге случилось вот это. Сергей Семак вряд ли забыл норвежские 0:4, а, может, даже и вспоминал после первого матча с минчанами.



Главный тренер «Мольде», известный «джокер» «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заверил, что на этот раз никаких 8:1 в пользу «Зенита» не будет. Не хотелось бы и очередных 0:4.

Без диспетчерского центра

Конечно, ожидать нового разгрома не стоит: тренер и команда получили отличный урок от «Динамо», поэтому безумной ротации и недонастроя на этот раз не будет. Однако придётся проводить ротацию вынужденную: Нобоа надолго травмировался, Паредес в матче с «Динамо» помог команде тем, что ушёл с поля (соответственно, получил дисквалификацию), а Ригони уже перебрался в Италию.

Отметивший 30-летие Дзюба и набравший форму Дриусси должны организовать в гостях гол-другой, но сделать это будет очень сложно. С «Мольде» тактика «бей вперёд – игра придёт» вряд ли пройдёт, команда Оле-Гуннара Сульшера очень хорошо играет в воздухе. Так что приём, давший результат при провисании опорной зоны с минским «Динамо», может оказаться неактуальным.

В Норвегии провисания в середине тоже неизбежны. У команды начала прорисовываться игра с двумя диспетчерами, но она лишилась сразу обоих. Другой же игры, судя по матчу в Минске, у «Зенита» ещё нет. Розыгрыш мяча и выход из-под прессинга не является сильной стороной кого-то из оставшихся в распоряжении Семака полузащитников. Тренер будет выбирать между Краневиттером, Эрнани, Ерохиным и Кузяевым. Если бразилец и Далер на старте сезона играют выше, то роль Александра постоянно меняется. В Казани он играл почти второго нападающего, с «Динамо» Минск – почти третьего, с «Уралом» был отправлен налево для сдерживания Кулакова и Димитрова (получилось так себе). Естественно, на поле должен появиться Краневиттер, иначе зачем он команде вообще, если не играть в такой ситуации, непонятно.

Не начнёт ли «Зенит» уставать?

По идее, не должен, всё-таки разгром «Уралу» питерцы устроили ещё в воскресенье. В этом плане за «Уфу», игравшую в понедельник, больше опасений. Но ведь Семак не от хорошей жизни так широко задействовал скамейку. Понятно, что игрокам в плотном графике нужны паузы, тем более некоторые из них толком не отдохнули после чемпионата мира.

Артём Дзюба сейчас творит чудеса скорее на эмоциональном порыве, чем на «физике» и готовности. Лучи славы и народного обожания не расслабляют вчерашнего юбиляра, а, наоборот, мобилизуют. Ему отдых был нужен, но без Артёма в Минске было совсем худо.



Вполне возможно, большая нагрузка сыграла свою роль и в травме Кристиана Нобоа. Он ещё в четверг, по ходу овертайма против «Динамо», попросил замену из-за повреждения. Коллега Залевский прав, предостерегая от повторения такой ситуации с другим важным ветераном, играющим без замен – Браниславом Ивановичем, который тоже играл на чемпионате мира.

Александр Ерохин после турнира не только не отдохнул, но и получил травму, поэтому сейчас эксплуатируется Семаком без полного физического базиса, выполняя при этом огромный объём работы. Далер Кузяев обошёлся без травм, но после мундиаля вводился в состав постепенно неспроста.

Однако в Норвегии «Зенит», за исключением нескольких игроков, должен всё же быть свеж. Места Нобоа и Паредеса займут резервисты, Кузяев отдохнул в выходные из-за удаления в Казани, на краях защиты Семак ротирует состав с помощью Анюкова, Дриусси прекрасно готов. Так что серьёзные опасения вызывает состояние разве что Ивановича, Ерохина и Дзюбы, который, впрочем, не собирается останавливаться. Поэтому тут болельщики «Зенита» забрасывают мостик дальше: им бы хотелось сделать задел в первом матче и ротировать состав в ответном, перед игрой со «Спартаком».

Скрытое от глаз

Ситуация с непоказом игры российской команды в Лиге Европы на ТВ в этом сезоне уже встречалась. Парадоксально, что холдинг, принадлежащий «Газпром-Медиа», не смог договориться с белорусами о трансляции игры из Минска, а ответную встречу показывал только на платном «Матч Премьере», в то время как Дмитрий Губерниев и Рашид Рахимов сидели в студии и комментировали некоторые моменты матча, изредка включаясь в трансляцию.

Но ответная встреча хотя бы была в принципе показана на российском ТВ, первую можно было посмотреть без комментариев на канале «Зенита» в Youtube. С шотландцами же проблем куда больше.



Трансляцию, которая логично заняла своё место в программе, уже убрали и заменили на противостояние «Партизана» и «Бешикташа» - безусловно жаркое и горячее, но явно не в тему.

Если платная трансляция на сайте «Рейнджерс» - действительно единственный легальный способ посмотреть матч «Уфы», то в России он явно обречён на провал. На эти деньги можно купить трансляции почти сотни матчей чемпионата России, то есть 3 месяца подписки на «Матч Премьер», на который этих несметных богатств любителям футбола денег жалко. Мне вот нет, но идти на поводу у обнаглевших шотландцев, которые явно ориентировались исключительно на свой рынок, конечно, не стоит. Я 6 лет плачу за трансляции футбола, но тут ничего не остаётся, кроме как верить в пиратов.

Но посмотрим мы игру или не посмотрим, не так уж важно. Ладно хоть сам матч состоится, а то британские СМИ успели на неделе напугать нас сообщением, что «Уфа» может не успеть оформить визы. Успели и прилетели более чем за сутки до игры.



Кто не с нами, тот будет с нами!

Трансферная политика «Уфы» этим летом очень оригинальна. Пока богатые клубы содержат селекционные отделы и отправляют скаутов в командировки, а бюджетные клубы победнее подключают приближённых к руководству агентов, «Уфа» совмещает полезное с полезным: изучает предстоящих соперников, смотрит на них в очных встречах и подписывает.

Первый плод такой работы мы уже увидели в матче с «Динамо»: забивший «Уфе» игрок «Домжале» Ловро Бизяк в понедельник дебютировал за новый клуб, поскольку Кротов и Сысуев только восстановились от травм, Фатаи наконец-то был «слит», а Слаю очень требовался отдых.



Вроде бы на подходе и 21-летний люксембуржец Оливье Тилль, который также забил в ворота Беленова. То, что люксембургский футбол на подъёме, очевидно: «Дюделанж» прошёл «Легию» (может и на румынский ЧФР замахнуться), а «Прогрес» выбил бы «Уфу», если бы не Беленов. Так что необязательно относиться к будущему трансферу скептически.

Однако в любом случае именно об этих ребятах не стоит говорить применительно к завтрашнему и даже ответному матчам, они не могут быть заявлены. Разве что стоит взять на примету авторов голов в составе «Рейнджерс» – журналисты прямо по ходу матча могут поупражняться в «инсайдерстве».

Игровых поводов для оптимизма нет

Еврокубковые матчи «Уфы» в предыдущих раундах, несмотря на их доступность с прямыми трансляциями «Матч ТВ», смотрели не все, потому в интернете много очень радостных отзывов по случаю прохода дебютанта еврокубков. Но извините, если бы шестая команда чемпионата России не прошла клубы из Словении и Люксембурга, то можно было бы говорить о дискредитации нашего футбола в целом.

А ведь проходить «Уфа» не должна была ни там, ни там. В Словении спас абсолютно нелогичным голом Йокич, в Люксембурге – вытащил Беленов, а затем контратака с участием Кротова и Пауревича позволила избежать дополнительного времени. По игре «Уфа» не смотрелась сильнее ни одного из соперников и нет никаких поводов думать, что будет сильнее «Рейнджерс», которому ещё и поможет атмосфера на «Айброкс», в которой наши играть не привыкли.



Мучения с «Домжале» мы уже видели, а вот команда Стивена Джеррарда уверенно разобралась со своим словенским соперником (3:1 дома и 0:0 в ответном матче). Причём «Марибор» со своим опытом выступления в Лиге чемпионов (болельщики «Спартака» не забыли, каким именно) вряд ли слабее «Домжале». Конечно, в футболе через третьего и четвёртого соперников команды сравнивать можно разве что забавы ради. Разумеется, это и близко не тот «Рейнджерс», который до банкротства играл в финале Кубка УЕФА с «Зенитом». Но понятно, что если «Уфа» не прибавит, шансов пройти в группу у неё не больше, чем у шотландцев – сорвать куш на платной трансляции с россиян.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», Дмитрий Мухаметкулов / РИА Новости, EPA
Теги: Зенит Уфа Семак Дзюба Джеррард
Сегодня, 00:11
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№1 Написал: Виктор Шальков (Сегодня, 01:17) #
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