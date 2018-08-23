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Перфоманс фанатов "Зенита": в синем углу ринга боксёр Семак с секундантами Фурсенко и Миллером (видео)

Фанаты "Зенита" перед матчем Лиги Европы с "Мольде" развернули огромное полотнище, на котором в синем углу боксёрского ринга изобразили главного тренера команды Сергей Семака, президента клуба Сергея Фурсенко и патрона "Зенита" Алексея Миллера.



Подпись "Большой Куш" отсылает к одноимённому фильму Гая Ричи. Казалось бы, причём здесь цыгане?
Теги: Семак Фурсенко Миллер Rвидео
Сегодня, 19:29
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№1 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 19:39) #
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Пилять, красиво и с мыслью. Если бы не одно но, такой баннер опоздал очень сильно. Румын уехал давно.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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