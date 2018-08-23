Перфоманс фанатов "Зенита": в синем углу ринга боксёр Семак с секундантами Фурсенко и Миллером (видео)

Фанаты "Зенита" перед матчем Лиги Европы с "Мольде" развернули огромное полотнище, на котором в синем углу боксёрского ринга изобразили главного тренера команды Сергей Семака, президента клуба Сергея Фурсенко и патрона "Зенита" Алексея Миллера.Подпись "Большой Куш" отсылает к одноимённому фильму Гая Ричи. Казалось бы, причём здесь цыгане?