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"Рейнджерс" с минимальным счетом обыграл "Уфу" в Лиге Европы

В первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы "Рейнджерс" на своем поле победил "Уфу".

Лига Европы

Плей-офф

"Рейнджерс" – "Уфа" 1:0

Голы: Голдсон, 43

"Рейнджерс": Макгрегор, Катич, Тавернье, Голдсон, Джек, Эжариа, Флэнаган, Морелос, Кент, (Миддлтон, 83), Эрфилд, Кандеяш, (Лафферти, 73).

"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Табидзе, Засеев, (Ванек, 87), Неделчару, Живоглядов, Пауревич, Салатич, Обляков, (Карп, 83), Игбун.

Предупреждения: Игбун, 62, Лафферти, 76, Засеев, 80, Пауревич, 90+1
Теги: Рейнджерс Уфа
Вчера, 23:40
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14
(1)
№14 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 00:21) #
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  •  (1)

думал уфимцам минимум трёху вставят, но к счастью ошибся. Надежда есть, игры нет. И игроков, кто сможет решить.
Удивляюсь, все к ЕК усиливались, а Уфа с флагами ходила.
Типа, на халяву обломилось, мы не виноваты.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№13 Написал: Бриг (Сегодня, 00:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Думал будет хуже..Может дома сыграют лучше
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№12 Написал: Volf (Сегодня, 00:06) #
  • +1
  •  (1)

искусственное поле в Уфе Рейнджерсу не поможет ))
Регистрация: 30.11.2016 [жалоба]
№11 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 00:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего. Команды стоят друг друга.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№10 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 23:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Игра была ровна. Играли команды ... среднего уровня. Я бы даже сказал, средненького.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:58) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Шансы есть, с этими рейнджерами можно играть, главное не дрогнули наа выезде, для неопытной команды результат хороший.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Sokrates С-Петербург (Вчера, 23:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 13iv74
От селтИк осталось только имя

Причем здесь Селтик? Селтик был и остается Селтиком. А здесь возрожденный Рейнджерс.
Когда-то чемпионскую Газзаевскую Аланию в Владикавказе 7:2 выносил. Был и скандальный финал КУ с московским Динамо.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№7 Написал: Manchester United (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
давно я такой блевотины не видел,никакой мысли на созидание нет у Уфы,всю игру на вынос играли и тянули время,жаль что Рейнджерс так мало забили,приятно смотреть как люди в футбол играют,а таких автобусов как Уфа 70% в говночашке,поэтому одним меньше одним больше не принципиально
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Crowley172 (Вчера, 23:45) #
  • 0
  •  (8)

Уфа полное дно. На 3й раз не отскочат
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Egorysche (Вчера, 23:44) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: HM2018
Уфа достойно играла.

какой нафиг достойно?! проигрывали и при этом тянули время через симуляцию... позорище
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
шансы сохраняются


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: Marselle Уфа (Вчера, 23:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Уфа»
Молодцы
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 23:43) #
  • -3
  •  (5)

От селтИк осталось только имя
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Вчера, 23:42) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Уфа достойно играла.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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