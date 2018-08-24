Безбородов назначил 3 пенальти в матче Лиги Европы, в том числе в ворота российского голкипера (видео)

Норвежский "Сарпсборг" одолел в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы "Маккаби" из Тель-Авива со счётом 3:1. Воспитанник "Зенита", а ныне голкипер "Сарпсборга" Александр Васютин провёл в воротах весь матч и отразил 1 удар. А вот с ударом с 11-метровой отметки от Кьярнтанссона он ничего поделать не смог.В то же время российский арбитр Владислав Безбородов назначил 2 пенальти в ворота соперников "Сарпсборга": на 7-й и 56-й норвежцы забили свои 2-й и 3-й голы во встрече.