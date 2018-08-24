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Безбородов назначил 3 пенальти в матче Лиги Европы, в том числе в ворота российского голкипера (видео)

Норвежский "Сарпсборг" одолел в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы "Маккаби" из Тель-Авива со счётом 3:1. Воспитанник "Зенита", а ныне голкипер "Сарпсборга" Александр Васютин провёл в воротах весь матч и отразил 1 удар. А вот с ударом с 11-метровой отметки от Кьярнтанссона он ничего поделать не смог.

В то же время российский арбитр Владислав Безбородов назначил 2 пенальти в ворота соперников "Сарпсборга": на 7-й и 56-й норвежцы забили свои 2-й и 3-й голы во встрече.

Теги: Безбородов
Сегодня, 08:18
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№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:15) #
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К.А.,
Ну если на линии, то это пенальти. Но по мне так нарушение (непосредственно соприкосновение ног) было за пределами штрафной.
Так что это не пенальти, но если ставить штрафной то надо было удалять вратаря, так что не ясно что лучше.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 08:23) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
третий пеналь на линии был.даже,наверно,ближе к полю,чем к штрафной.на тоненького


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 08:22) #
  • -1
  •  (1)
online

Во дела. Голкипер Зенита за норвежцев, некий Кьярнтанссон за евреев.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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