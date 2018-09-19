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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Юрий Жирков встретится с болельщиками "Зенита" перед матчем против "Копенгагена"
"Зенит" на стадионе "Санкт-Петербург" 20 сентября устроит показ матча первого тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена".
В течение часа, начиная с 20.30, защитник команды Юрий Жирков будет фотографироваться со зрителями и оставлять желающим свои автографы. 35-летний игрок не провел за "Зенит" еще ни одного матча в нынешнем сезоне из-за травмы.
ФК "Зенит"
В течение часа, начиная с 20.30, защитник команды Юрий Жирков будет фотографироваться со зрителями и оставлять желающим свои автографы. 35-летний игрок не провел за "Зенит" еще ни одного матча в нынешнем сезоне из-за травмы.
ФК "Зенит"
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