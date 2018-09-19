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Юрий Жирков встретится с болельщиками "Зенита" перед матчем против "Копенгагена"

"Зенит" на стадионе "Санкт-Петербург" 20 сентября устроит показ матча первого тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена".

В течение часа, начиная с 20.30, защитник команды Юрий Жирков будет фотографироваться со зрителями и оставлять желающим свои автографы. 35-летний игрок не провел за "Зенит" еще ни одного матча в нынешнем сезоне из-за травмы.

ФК "Зенит"
Теги: Жирков Зенит
Сегодня, 12:21
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№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Наверное объявит о завершении карьеры.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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