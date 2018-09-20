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"Копенгаген" объявил стартовый состав на матч с "Зенитом"

"Копенгаген" объявил стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Зенита".

"Копенгаген": Йоронен, Бьелланд, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сков, Фишер, Томсен, Зека, Сотириу, Ндой.

Запасные: Андерсен, Бенгтссон, Папаяннопулос, Квист, Кодро, Грегуш, Фальк.
Теги: Копенгаген Зенит
Сегодня, 21:08
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