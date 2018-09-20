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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:53
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА...
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА...
22:21
Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч (4)
Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч (4)
19:36
Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (15)
Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (15)
17:01
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
"Копенгаген" объявил стартовый состав на матч с "Зенитом"
"Копенгаген" объявил стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Зенита".
"Копенгаген": Йоронен, Бьелланд, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сков, Фишер, Томсен, Зека, Сотириу, Ндой.
Запасные: Андерсен, Бенгтссон, Папаяннопулос, Квист, Кодро, Грегуш, Фальк.
"Копенгаген": Йоронен, Бьелланд, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сков, Фишер, Томсен, Зека, Сотириу, Ндой.
Запасные: Андерсен, Бенгтссон, Папаяннопулос, Квист, Кодро, Грегуш, Фальк.
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