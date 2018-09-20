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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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22:53
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА...
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22:21
Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч (4)
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19:36
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Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (15)
17:01
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
"Рейнджерс" сыграл вничью с "Вильярреалом", дважды уступая по ходу матча
"Вильярреал" и "Рейнджерс" сыграли вничью в 1-м туре Лиги Европы.
Лига Европы
1 тур
"Вильярреал" – "Рейнджерс" 2:2
Гол: Бакка, 3, Морено, 69 - Эрфилд, 67, Лафферти, 76
"Вильярреал": Фернандес, Льямбрич, Бонера, Руис, Мори (Морено, 67), Педраса, Форнальс, Касорла, Сансоне (Чуквэй, 78), Экамби (Тригерос, 60), Бакка
"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Тавернье, Баришич (Дорранс, 85), Уорролл, Эрфилд, Холлидей, Кулибали (Миддлетон, 70), Кент, Кандеяш (Маккрори, 77), Лафферти
Предупреждения: Голдсон, 17, Льямбрич, 72
Лига Европы
1 тур
"Вильярреал" – "Рейнджерс" 2:2
Гол: Бакка, 3, Морено, 69 - Эрфилд, 67, Лафферти, 76
"Вильярреал": Фернандес, Льямбрич, Бонера, Руис, Мори (Морено, 67), Педраса, Форнальс, Касорла, Сансоне (Чуквэй, 78), Экамби (Тригерос, 60), Бакка
"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Тавернье, Баришич (Дорранс, 85), Уорролл, Эрфилд, Холлидей, Кулибали (Миддлетон, 70), Кент, Кандеяш (Маккрори, 77), Лафферти
Предупреждения: Голдсон, 17, Льямбрич, 72
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