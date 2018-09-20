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"Рейнджерс" сыграл вничью с "Вильярреалом", дважды уступая по ходу матча

"Вильярреал" и "Рейнджерс" сыграли вничью в 1-м туре Лиги Европы.

Лига Европы

1 тур

"Вильярреал" – "Рейнджерс" 2:2

Гол: Бакка, 3, Морено, 69 - Эрфилд, 67, Лафферти, 76

"Вильярреал": Фернандес, Льямбрич, Бонера, Руис, Мори (Морено, 67), Педраса, Форнальс, Касорла, Сансоне (Чуквэй, 78), Экамби (Тригерос, 60), Бакка

"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Тавернье, Баришич (Дорранс, 85), Уорролл, Эрфилд, Холлидей, Кулибали (Миддлетон, 70), Кент, Кандеяш (Маккрори, 77), Лафферти

Предупреждения: Голдсон, 17, Льямбрич, 72
Теги: Вильярреал Рейнджерс
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