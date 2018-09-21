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Игрок "Цюриха" хотел отпраздновать гол с фанатами, но что-то пошло не так (видео)

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы АЕК - "Цюрих" (0:1) произошел курьезный случай.

Полузащитник гостей Беньямин Кололли на 61-й минуте забил единственный и победный мяч во встрече.

Праздновать гол игрок побежал к болельщикам - сначала он перепрыгнул рекламные щиты, а затем еще одно ограждение и упал в ров около трибун.

Теги: Цюрих АЕК
Сегодня, 09:36
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№6 Написал: Sesk (Сегодня, 10:28) #
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Бедолага. Надо же так облажаться!
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
№5 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:19) #
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Ну он уже долетел до дна? как он там? может помощь какая нужна?
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
laughing laughing
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 09:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Здоровья persevere
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:52) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вот дебил, это же греки.
Вспомни Трою, что он и сделал во рву.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 09:50) #
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Болеет за:
«Реал»
smile laughing smiley
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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