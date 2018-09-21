Игрок "Цюриха" хотел отпраздновать гол с фанатами, но что-то пошло не так (видео)

E questo? Come diavolo fate a non amare l'Europa League, ditemelo che proprio non riesco a capacitarmene #europaleague pic.twitter.com/ixPhst19Nr — Paolo Vigo (@Pagolo) September 20, 2018

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы АЕК - "Цюрих" (0:1) произошел курьезный случай.Полузащитник гостей Беньямин Кололли на 61-й минуте забил единственный и победный мяч во встрече.Праздновать гол игрок побежал к болельщикам - сначала он перепрыгнул рекламные щиты, а затем еще одно ограждение и упал в ров около трибун.