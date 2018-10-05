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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Хусаинов: "Спартак" сейчас не разваливается, а прогрессирует. Создаёт новые игровые связи
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал исход матча Лиги Европы «Спартак» - «Вильярреал», а также высказался о двух, назначенных в матче пенальти, заявив что считает немецкую бригаду весьма опытной и квалифицированной. А также разъяснил когда за эмоции на поле нужно давать предупреждения, а когда этого делать не следует.
- Некий внутрикомандный кризис у «Спартака», очевидно присутствует. Неслучайно ведь Глушаков и Ещенко находятся в подвешенном состоянии – толи их собираются вернуть в основу, толи – продать в другой клуб. На сегодня их будущее неясно. Это не может не сказываться на всей команде, и обстановке внутри. Плюс, естественно – уход Промеса. У «Спартака» всё-таки не настолько обильная скамейка, чтобы позволять себе без потери качества терять столько лидеров за короткий промежуток времени, и найти им более-менее адекватные замены. И тут трудно было ожидать что «Спартак» сумеет быстро восполнить эти, в чём-то вынужденные потери, и преобразиться в классную команду.
Тем более, в нынешнем стартовом составе сейчас много молодежи. Естественно, что в качественном отношении потери вышли значительные. И ожидать быстрого восстановления прежнего уровня, тем более, когда в команде собраны разноязычные игроки было крайне сложно.
Положительная тенденция? Да, она есть. Несмотря на все ранее описанные проблемы, команда от игры к игре прибавляет. Но нужно также учитывать, что уровень мастерства футболистов, что выступают в ведущих европейских лигах значительно выше. Ребят, что попали в основу случайно или спонтанно там практически не бывает. А чтобы эффективно противостоять этим командам в еврокубках – нужно иметь хотя бы в первом приближении схожую игровую практику во внутреннем чемпионате страны. Но когда в РПЛ лишь несколько команд, играя между собой могут создавать друг другу определённые трудности – сложно ожидать быстрого повышения мастерства игроков. Всё что остаётся в этой ситуации для клубов что пытаются вырастить игроков – это работа с мотивацией. Пытаться достучаться до самосознания игроков с мыслью что предела совершенству нет. Но это очень сложный, долгий путь. И далеко не всегда доступный в реальности путь для молодых ребят. Особенно на фоне крайне высоких зарплат для перспективных игроков РПЛ.
- Перейдём от общего к частному. «Спартак» на ваш взгляд, против «Вильярреала» играл лучше, чем против «Рапида»?
- Да, конечно. Это даже не обсуждается. После таких изменений в составе сыгранность новых связок появляется не сразу, не внезапно, а step by step. «Спартак» как команда сейчас прогрессирует, а не стоит на месте, и не разваливается. Но тут, как всегда, нужно терпение и время.
- При счёте 1:2 у вас не было ли сомнений что матч для красно-белых уже закончен?
- Вы знаете, когда, даже попав в тяжелую ситуацию ты не опускаешь руки, а продолжаешь делать своё дело – это, рано или поздно к тебе обязательно вернётся. И любое усилие, направленное за развитие, рано или поздно, приводит к успеху. И это присутствует в игре «Спартака» - они при неудачах не опускают руки.
- Один из голов Мельгарехо был отменён из-за офсайда. Как расцениваете этот эпизод? Там судья действительно увидел офсайд?
- То, что мы увидели со своей позиции – мы тут не можем заключить однозначно. Тут сложилась странная ситуация: все эпизоды, связанные с ключевыми моментами в матче, обычно повторяются несколько раз, с разных камер. А тут этого не было.
Но лично у меня не было повода усомниться в квалификации обслуживающей матч судейской бригады. На мой взгляд, они провели матч очень достойно. И ассистент, что принимал решение об отмене гола из-за офсайда – он находился в хорошей по отношению к эпизоду позиции. И лично у меня нет оснований ему не доверять.
- Отмена гола в момент, когда нападающий его уже празднует – обычно приводит к его выпаданию из игры, либо наоборот, мотивирует, злит и заводит?
- Конечно же, увидеть поднятый флаг офсайда при забитом мяче – это психологически бьёт по забившей команде. Но в этом сила характера и заключается – чтобы быстро подняться на ноги, и продолжить бороться за результат. Проффесионал тот, кто несмотря ни на что – будет биться до последнего. И в этом и прелесть тех «спартаковских» ребят, что вчера были на поле. В том, что они продолжили играть и создавать моменты у чужих ворот. Это и есть, если угодно – «спартаковский дух».
- Эпизод с пенальти в ворота «Спартака». Да, по всей видимости касание было, но… слишком уж «ласковое» для пенальти что ли?
- Когда в динамике совершаются какие-то действия, малейший зацеп, толчок сбивает атакующего игрока с курса движения. Создаёт ему серьёзную помеху. Конкретно в этом эпизоде эти действия были. Да, умышленного фола тут не было. Но нарушение правил игры было. Будь эпизод в центре поля, арбитр, возможно не был бы столь принципиален.Кстати, возвращаясь к квалификации судьи: в центре поля периодически возникали похожие моменты. Но арбитр, за счёт своего мастерства – делал в принятии решений паузу. Потому что мяч после этих мелких нарушений оставался у атакующей команды. И тут в интересах самого футбола, темпа и динамики игры логично было дать продолжить атаку. Ведь каждая остановка игры – это разрыв в её темпе. Обилие же подобных неигровых пауз серьёзно ухудшит качество футбола. И арбитр с большим опытом и высокой квалификацией в центре поля после таких нарушений не сразу даёт свисток, а позволяет продолжить атаку.
В эпизоде с пенальти у судьи была хорошая, открытая позиция. И он, конечно, не мог пройти мимо этого нарушения правил. Тем более, если сравнить эпизоды, когда пенальти назначался в ворота «Вильярреала» и «Спартака» - они ведь идентичны. В первом случае игрок, пусть и по неосторожности – выбросил руку вверх, тем самым – увеличил зону обороны ворот противоправным способом. Неумышленно? Да. Поэтому и не было желтой карточки. Во втором моменте игрок «Спартака» ведь старался сыграть в мяч. Но у него вышло это неаккуратно.
Что же касается акцентированного падения игрока «Вильярреала» - тут было движение вперёд, и даже под небольшой задержкой игрок довольно быстро упал на газон. Фол, однако, тут был.
- Однако, если следовать букве закона, то получается вообще интересно: был легкий фол, но игрок «акцентировал» внимание. Тогда, выходит, что должен был быть не только пенальти, но желтая карточка футболисту «Вильярреала» за симуляцию степени нарушения?
- Нет, всё же симуляция это несколько другое. А вот за то, что игрок выпрашивал пенальти – желтую карточку судья имел право ему предъявить. Но всё-таки мы должны учитывать, что тут это скорее эмоции. И футбола без них не бывает. Судья, конечно, за то, что у него выпрашивали для соперника ещё и желтую, имел основания дать её выпрашивающему игроку. В рекомендациях для судей это прописано уже порядка 4 или 5 лет. Сформулировано это следующим образом: игроки, пострадавшие в результате нарушения против них правил игры не имеют права жестикулировать в отношении судьи, с целью оказания давления на принимаемые им решения.
Аналогичная ситуация была и с Акинфеевым в матче с «Реалом», и тогда судья проявил принципиальность. Тут же это не было настолько явно выражено. Не было причин однозначно утверждать, что это не просто эмоции, а попытка давления на судью. Поэтому и желтая карточка не последовала.
А в общем да: современные футболисты нередко при фолах против них… эти фолы словно «усиливают». К примеру, некоторое время назад очень многие средства массовой информации акцентировали внимание на том, как артистично и красочно тот-же Неймар… работает с фолами против него. Как акцентирует на этом внимание. Это порождение современного футбола. Нынешние футболисты не только сильны, быстры и выносливы, но и более техничны, эластичны. А также становятся и более артистичными на поле. Особенно в таких вот моментах.
Считается что иногда «нужно помочь судье». Ведь фол был? Да. А иначе получается так, что ты уходишь от фола, но за счёт зацепа потерял скорость и направление движения. И потерял мяч. А тут, если ты решил уходить от фола – обратной дороги уже нет.
Именно поэтому нас как судей учили: лучше пенальти ничего нет. Не нужно в таких случаях брать паузу, или выдумывать что-то ещё. Исключение, разве-что те ситуации, когда игрока явно сбили, но после этого ситуация настолько изменилась, что гол практически неминуем – тут да, опытный арбитр может взять паузу. Бывают, даже такие моменты что был фол, и это пенальти. Арбитр даёт свисток, и вместе с ним команда забивает гол. Это очень тонкая грань – где принять решение быстро, а где взять небольшую паузу для принятия решения.
Но возвращаясь к предыдущему вопросу: да, в футболе стали чаще и активнее «акцентировать внимание судей» на нарушениях правил. И судьи, в свою очередь, пытаются с этим проявлением воздействия также бороться. Например, за счёт тех же рекомендаций. Но и тут, в конкретных ситуациях бывают, грубо говоря – разночтения в тех же самых правилах и рекомендациях.
Например, игрок падает в результате фола в штрафной – это пенальти. А бывает симуляция – когда игрок просто, без нарушения падает в штрафной. Это ясно. Но ведь бывает и третий вариант! Когда игрок падает в штрафной, например, в результате борьбы, либо эмоций. Без нарушений на нём правил игры. Но тут он и не стремился симулировать нарушение на нём.
В начале этого чемпионата такая ситуация сложилась с заслуженным мастером спорта России – Марио Фернандесом. Он вошёл в штрафную, раскачался и упал. Его ведь вообще никто не касался, но игрок упал довольно красиво. И арбитр, даже находясь в хорошей позиции тут назначил пенальти. Пенальти, естественно, был назначен неправильно – тут даже Александр Егоров публично признавал это и извинялся. Ведь самое интересное тут то, что Фернандес не выпрашивал пенальти! Он просто упал.
Если бы после того, как игрок упал без нарушения, он начал бы аппелировать к арбитру, доказывая, что нарушение было – это была бы уже симуляция. И тут арбитр был бы просто обязан давать желтую карточку. Тем самым он подчёркнул бы своё уважение к правилам игры, и поднял бы свой статус как арбитр. Ведь раз нарушения не было, все эти воззвания и аппеляции, а тем более умышленные, с целью получения неспортивного преимущества – это нужно пресекать на корню.
Если же игрок упал в штрафной без нарушения на нём, но не выпрашивает пенальти – это уже другая ситуация. И если тут просто были чистые, а не наигранные эмоции – тут можно простить игрока за них. Важно понивать и различать следующие варианты – одна ситуация, когда игрок упал, поскольку ему больше некуда деваться, или, к примеру, чтобы не получить травму. И совсем другая, когда он падал без нарушения с просьбой дать за это пенальти.
Эмоции на поле проявлять можно. Но нельзя с помощью своих эмоций пытаться давить на судью. Или по-другому: создавать или использовать эмоции против решения арбитра.
Rusfootball
- Некий внутрикомандный кризис у «Спартака», очевидно присутствует. Неслучайно ведь Глушаков и Ещенко находятся в подвешенном состоянии – толи их собираются вернуть в основу, толи – продать в другой клуб. На сегодня их будущее неясно. Это не может не сказываться на всей команде, и обстановке внутри. Плюс, естественно – уход Промеса. У «Спартака» всё-таки не настолько обильная скамейка, чтобы позволять себе без потери качества терять столько лидеров за короткий промежуток времени, и найти им более-менее адекватные замены. И тут трудно было ожидать что «Спартак» сумеет быстро восполнить эти, в чём-то вынужденные потери, и преобразиться в классную команду.
Тем более, в нынешнем стартовом составе сейчас много молодежи. Естественно, что в качественном отношении потери вышли значительные. И ожидать быстрого восстановления прежнего уровня, тем более, когда в команде собраны разноязычные игроки было крайне сложно.
Положительная тенденция? Да, она есть. Несмотря на все ранее описанные проблемы, команда от игры к игре прибавляет. Но нужно также учитывать, что уровень мастерства футболистов, что выступают в ведущих европейских лигах значительно выше. Ребят, что попали в основу случайно или спонтанно там практически не бывает. А чтобы эффективно противостоять этим командам в еврокубках – нужно иметь хотя бы в первом приближении схожую игровую практику во внутреннем чемпионате страны. Но когда в РПЛ лишь несколько команд, играя между собой могут создавать друг другу определённые трудности – сложно ожидать быстрого повышения мастерства игроков. Всё что остаётся в этой ситуации для клубов что пытаются вырастить игроков – это работа с мотивацией. Пытаться достучаться до самосознания игроков с мыслью что предела совершенству нет. Но это очень сложный, долгий путь. И далеко не всегда доступный в реальности путь для молодых ребят. Особенно на фоне крайне высоких зарплат для перспективных игроков РПЛ.
- Перейдём от общего к частному. «Спартак» на ваш взгляд, против «Вильярреала» играл лучше, чем против «Рапида»?
- Да, конечно. Это даже не обсуждается. После таких изменений в составе сыгранность новых связок появляется не сразу, не внезапно, а step by step. «Спартак» как команда сейчас прогрессирует, а не стоит на месте, и не разваливается. Но тут, как всегда, нужно терпение и время.
- При счёте 1:2 у вас не было ли сомнений что матч для красно-белых уже закончен?
- Вы знаете, когда, даже попав в тяжелую ситуацию ты не опускаешь руки, а продолжаешь делать своё дело – это, рано или поздно к тебе обязательно вернётся. И любое усилие, направленное за развитие, рано или поздно, приводит к успеху. И это присутствует в игре «Спартака» - они при неудачах не опускают руки.
- Один из голов Мельгарехо был отменён из-за офсайда. Как расцениваете этот эпизод? Там судья действительно увидел офсайд?
- То, что мы увидели со своей позиции – мы тут не можем заключить однозначно. Тут сложилась странная ситуация: все эпизоды, связанные с ключевыми моментами в матче, обычно повторяются несколько раз, с разных камер. А тут этого не было.
Но лично у меня не было повода усомниться в квалификации обслуживающей матч судейской бригады. На мой взгляд, они провели матч очень достойно. И ассистент, что принимал решение об отмене гола из-за офсайда – он находился в хорошей по отношению к эпизоду позиции. И лично у меня нет оснований ему не доверять.
- Отмена гола в момент, когда нападающий его уже празднует – обычно приводит к его выпаданию из игры, либо наоборот, мотивирует, злит и заводит?
- Конечно же, увидеть поднятый флаг офсайда при забитом мяче – это психологически бьёт по забившей команде. Но в этом сила характера и заключается – чтобы быстро подняться на ноги, и продолжить бороться за результат. Проффесионал тот, кто несмотря ни на что – будет биться до последнего. И в этом и прелесть тех «спартаковских» ребят, что вчера были на поле. В том, что они продолжили играть и создавать моменты у чужих ворот. Это и есть, если угодно – «спартаковский дух».
- Эпизод с пенальти в ворота «Спартака». Да, по всей видимости касание было, но… слишком уж «ласковое» для пенальти что ли?
- Когда в динамике совершаются какие-то действия, малейший зацеп, толчок сбивает атакующего игрока с курса движения. Создаёт ему серьёзную помеху. Конкретно в этом эпизоде эти действия были. Да, умышленного фола тут не было. Но нарушение правил игры было. Будь эпизод в центре поля, арбитр, возможно не был бы столь принципиален.Кстати, возвращаясь к квалификации судьи: в центре поля периодически возникали похожие моменты. Но арбитр, за счёт своего мастерства – делал в принятии решений паузу. Потому что мяч после этих мелких нарушений оставался у атакующей команды. И тут в интересах самого футбола, темпа и динамики игры логично было дать продолжить атаку. Ведь каждая остановка игры – это разрыв в её темпе. Обилие же подобных неигровых пауз серьёзно ухудшит качество футбола. И арбитр с большим опытом и высокой квалификацией в центре поля после таких нарушений не сразу даёт свисток, а позволяет продолжить атаку.
В эпизоде с пенальти у судьи была хорошая, открытая позиция. И он, конечно, не мог пройти мимо этого нарушения правил. Тем более, если сравнить эпизоды, когда пенальти назначался в ворота «Вильярреала» и «Спартака» - они ведь идентичны. В первом случае игрок, пусть и по неосторожности – выбросил руку вверх, тем самым – увеличил зону обороны ворот противоправным способом. Неумышленно? Да. Поэтому и не было желтой карточки. Во втором моменте игрок «Спартака» ведь старался сыграть в мяч. Но у него вышло это неаккуратно.
Что же касается акцентированного падения игрока «Вильярреала» - тут было движение вперёд, и даже под небольшой задержкой игрок довольно быстро упал на газон. Фол, однако, тут был.
- Однако, если следовать букве закона, то получается вообще интересно: был легкий фол, но игрок «акцентировал» внимание. Тогда, выходит, что должен был быть не только пенальти, но желтая карточка футболисту «Вильярреала» за симуляцию степени нарушения?
- Нет, всё же симуляция это несколько другое. А вот за то, что игрок выпрашивал пенальти – желтую карточку судья имел право ему предъявить. Но всё-таки мы должны учитывать, что тут это скорее эмоции. И футбола без них не бывает. Судья, конечно, за то, что у него выпрашивали для соперника ещё и желтую, имел основания дать её выпрашивающему игроку. В рекомендациях для судей это прописано уже порядка 4 или 5 лет. Сформулировано это следующим образом: игроки, пострадавшие в результате нарушения против них правил игры не имеют права жестикулировать в отношении судьи, с целью оказания давления на принимаемые им решения.
Аналогичная ситуация была и с Акинфеевым в матче с «Реалом», и тогда судья проявил принципиальность. Тут же это не было настолько явно выражено. Не было причин однозначно утверждать, что это не просто эмоции, а попытка давления на судью. Поэтому и желтая карточка не последовала.
А в общем да: современные футболисты нередко при фолах против них… эти фолы словно «усиливают». К примеру, некоторое время назад очень многие средства массовой информации акцентировали внимание на том, как артистично и красочно тот-же Неймар… работает с фолами против него. Как акцентирует на этом внимание. Это порождение современного футбола. Нынешние футболисты не только сильны, быстры и выносливы, но и более техничны, эластичны. А также становятся и более артистичными на поле. Особенно в таких вот моментах.
Считается что иногда «нужно помочь судье». Ведь фол был? Да. А иначе получается так, что ты уходишь от фола, но за счёт зацепа потерял скорость и направление движения. И потерял мяч. А тут, если ты решил уходить от фола – обратной дороги уже нет.
Именно поэтому нас как судей учили: лучше пенальти ничего нет. Не нужно в таких случаях брать паузу, или выдумывать что-то ещё. Исключение, разве-что те ситуации, когда игрока явно сбили, но после этого ситуация настолько изменилась, что гол практически неминуем – тут да, опытный арбитр может взять паузу. Бывают, даже такие моменты что был фол, и это пенальти. Арбитр даёт свисток, и вместе с ним команда забивает гол. Это очень тонкая грань – где принять решение быстро, а где взять небольшую паузу для принятия решения.
Но возвращаясь к предыдущему вопросу: да, в футболе стали чаще и активнее «акцентировать внимание судей» на нарушениях правил. И судьи, в свою очередь, пытаются с этим проявлением воздействия также бороться. Например, за счёт тех же рекомендаций. Но и тут, в конкретных ситуациях бывают, грубо говоря – разночтения в тех же самых правилах и рекомендациях.
Например, игрок падает в результате фола в штрафной – это пенальти. А бывает симуляция – когда игрок просто, без нарушения падает в штрафной. Это ясно. Но ведь бывает и третий вариант! Когда игрок падает в штрафной, например, в результате борьбы, либо эмоций. Без нарушений на нём правил игры. Но тут он и не стремился симулировать нарушение на нём.
В начале этого чемпионата такая ситуация сложилась с заслуженным мастером спорта России – Марио Фернандесом. Он вошёл в штрафную, раскачался и упал. Его ведь вообще никто не касался, но игрок упал довольно красиво. И арбитр, даже находясь в хорошей позиции тут назначил пенальти. Пенальти, естественно, был назначен неправильно – тут даже Александр Егоров публично признавал это и извинялся. Ведь самое интересное тут то, что Фернандес не выпрашивал пенальти! Он просто упал.
Если бы после того, как игрок упал без нарушения, он начал бы аппелировать к арбитру, доказывая, что нарушение было – это была бы уже симуляция. И тут арбитр был бы просто обязан давать желтую карточку. Тем самым он подчёркнул бы своё уважение к правилам игры, и поднял бы свой статус как арбитр. Ведь раз нарушения не было, все эти воззвания и аппеляции, а тем более умышленные, с целью получения неспортивного преимущества – это нужно пресекать на корню.
Если же игрок упал в штрафной без нарушения на нём, но не выпрашивает пенальти – это уже другая ситуация. И если тут просто были чистые, а не наигранные эмоции – тут можно простить игрока за них. Важно понивать и различать следующие варианты – одна ситуация, когда игрок упал, поскольку ему больше некуда деваться, или, к примеру, чтобы не получить травму. И совсем другая, когда он падал без нарушения с просьбой дать за это пенальти.
Эмоции на поле проявлять можно. Но нельзя с помощью своих эмоций пытаться давить на судью. Или по-другому: создавать или использовать эмоции против решения арбитра.
Rusfootball
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