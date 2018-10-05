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Сергей Хусаинов: "Спартак" сейчас не разваливается, а прогрессирует. Создаёт новые игровые связи

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал исход матча Лиги Европы «Спартак» - «Вильярреал», а также высказался о двух, назначенных в матче пенальти, заявив что считает немецкую бригаду весьма опытной и квалифицированной. А также разъяснил когда за эмоции на поле нужно давать предупреждения, а когда этого делать не следует.

- Некий внутрикомандный кризис у «Спартака», очевидно присутствует. Неслучайно ведь Глушаков и Ещенко находятся в подвешенном состоянии – толи их собираются вернуть в основу, толи – продать в другой клуб. На сегодня их будущее неясно. Это не может не сказываться на всей команде, и обстановке внутри. Плюс, естественно – уход Промеса. У «Спартака» всё-таки не настолько обильная скамейка, чтобы позволять себе без потери качества терять столько лидеров за короткий промежуток времени, и найти им более-менее адекватные замены. И тут трудно было ожидать что «Спартак» сумеет быстро восполнить эти, в чём-то вынужденные потери, и преобразиться в классную команду.

Тем более, в нынешнем стартовом составе сейчас много молодежи. Естественно, что в качественном отношении потери вышли значительные. И ожидать быстрого восстановления прежнего уровня, тем более, когда в команде собраны разноязычные игроки было крайне сложно.
Положительная тенденция? Да, она есть. Несмотря на все ранее описанные проблемы, команда от игры к игре прибавляет. Но нужно также учитывать, что уровень мастерства футболистов, что выступают в ведущих европейских лигах значительно выше. Ребят, что попали в основу случайно или спонтанно там практически не бывает. А чтобы эффективно противостоять этим командам в еврокубках – нужно иметь хотя бы в первом приближении схожую игровую практику во внутреннем чемпионате страны. Но когда в РПЛ лишь несколько команд, играя между собой могут создавать друг другу определённые трудности – сложно ожидать быстрого повышения мастерства игроков. Всё что остаётся в этой ситуации для клубов что пытаются вырастить игроков – это работа с мотивацией. Пытаться достучаться до самосознания игроков с мыслью что предела совершенству нет. Но это очень сложный, долгий путь. И далеко не всегда доступный в реальности путь для молодых ребят. Особенно на фоне крайне высоких зарплат для перспективных игроков РПЛ.

- Перейдём от общего к частному. «Спартак» на ваш взгляд, против «Вильярреала» играл лучше, чем против «Рапида»?

- Да, конечно. Это даже не обсуждается. После таких изменений в составе сыгранность новых связок появляется не сразу, не внезапно, а step by step. «Спартак» как команда сейчас прогрессирует, а не стоит на месте, и не разваливается. Но тут, как всегда, нужно терпение и время.

- При счёте 1:2 у вас не было ли сомнений что матч для красно-белых уже закончен?

- Вы знаете, когда, даже попав в тяжелую ситуацию ты не опускаешь руки, а продолжаешь делать своё дело – это, рано или поздно к тебе обязательно вернётся. И любое усилие, направленное за развитие, рано или поздно, приводит к успеху. И это присутствует в игре «Спартака» - они при неудачах не опускают руки.

- Один из голов Мельгарехо был отменён из-за офсайда. Как расцениваете этот эпизод? Там судья действительно увидел офсайд?

- То, что мы увидели со своей позиции – мы тут не можем заключить однозначно. Тут сложилась странная ситуация: все эпизоды, связанные с ключевыми моментами в матче, обычно повторяются несколько раз, с разных камер. А тут этого не было.
Но лично у меня не было повода усомниться в квалификации обслуживающей матч судейской бригады. На мой взгляд, они провели матч очень достойно. И ассистент, что принимал решение об отмене гола из-за офсайда – он находился в хорошей по отношению к эпизоду позиции. И лично у меня нет оснований ему не доверять.

- Отмена гола в момент, когда нападающий его уже празднует – обычно приводит к его выпаданию из игры, либо наоборот, мотивирует, злит и заводит?


- Конечно же, увидеть поднятый флаг офсайда при забитом мяче – это психологически бьёт по забившей команде. Но в этом сила характера и заключается – чтобы быстро подняться на ноги, и продолжить бороться за результат. Проффесионал тот, кто несмотря ни на что – будет биться до последнего. И в этом и прелесть тех «спартаковских» ребят, что вчера были на поле. В том, что они продолжили играть и создавать моменты у чужих ворот. Это и есть, если угодно – «спартаковский дух».

- Эпизод с пенальти в ворота «Спартака». Да, по всей видимости касание было, но… слишком уж «ласковое» для пенальти что ли?

- Когда в динамике совершаются какие-то действия, малейший зацеп, толчок сбивает атакующего игрока с курса движения. Создаёт ему серьёзную помеху. Конкретно в этом эпизоде эти действия были. Да, умышленного фола тут не было. Но нарушение правил игры было. Будь эпизод в центре поля, арбитр, возможно не был бы столь принципиален.Кстати, возвращаясь к квалификации судьи: в центре поля периодически возникали похожие моменты. Но арбитр, за счёт своего мастерства – делал в принятии решений паузу. Потому что мяч после этих мелких нарушений оставался у атакующей команды. И тут в интересах самого футбола, темпа и динамики игры логично было дать продолжить атаку. Ведь каждая остановка игры – это разрыв в её темпе. Обилие же подобных неигровых пауз серьёзно ухудшит качество футбола. И арбитр с большим опытом и высокой квалификацией в центре поля после таких нарушений не сразу даёт свисток, а позволяет продолжить атаку.
В эпизоде с пенальти у судьи была хорошая, открытая позиция. И он, конечно, не мог пройти мимо этого нарушения правил. Тем более, если сравнить эпизоды, когда пенальти назначался в ворота «Вильярреала» и «Спартака» - они ведь идентичны. В первом случае игрок, пусть и по неосторожности – выбросил руку вверх, тем самым – увеличил зону обороны ворот противоправным способом. Неумышленно? Да. Поэтому и не было желтой карточки. Во втором моменте игрок «Спартака» ведь старался сыграть в мяч. Но у него вышло это неаккуратно.
Что же касается акцентированного падения игрока «Вильярреала» - тут было движение вперёд, и даже под небольшой задержкой игрок довольно быстро упал на газон. Фол, однако, тут был.

- Однако, если следовать букве закона, то получается вообще интересно: был легкий фол, но игрок «акцентировал» внимание. Тогда, выходит, что должен был быть не только пенальти, но желтая карточка футболисту «Вильярреала» за симуляцию степени нарушения?

- Нет, всё же симуляция это несколько другое. А вот за то, что игрок выпрашивал пенальти – желтую карточку судья имел право ему предъявить. Но всё-таки мы должны учитывать, что тут это скорее эмоции. И футбола без них не бывает. Судья, конечно, за то, что у него выпрашивали для соперника ещё и желтую, имел основания дать её выпрашивающему игроку. В рекомендациях для судей это прописано уже порядка 4 или 5 лет. Сформулировано это следующим образом: игроки, пострадавшие в результате нарушения против них правил игры не имеют права жестикулировать в отношении судьи, с целью оказания давления на принимаемые им решения.
Аналогичная ситуация была и с Акинфеевым в матче с «Реалом», и тогда судья проявил принципиальность. Тут же это не было настолько явно выражено. Не было причин однозначно утверждать, что это не просто эмоции, а попытка давления на судью. Поэтому и желтая карточка не последовала.
А в общем да: современные футболисты нередко при фолах против них… эти фолы словно «усиливают». К примеру, некоторое время назад очень многие средства массовой информации акцентировали внимание на том, как артистично и красочно тот-же Неймар… работает с фолами против него. Как акцентирует на этом внимание. Это порождение современного футбола. Нынешние футболисты не только сильны, быстры и выносливы, но и более техничны, эластичны. А также становятся и более артистичными на поле. Особенно в таких вот моментах.


Считается что иногда «нужно помочь судье». Ведь фол был? Да. А иначе получается так, что ты уходишь от фола, но за счёт зацепа потерял скорость и направление движения. И потерял мяч. А тут, если ты решил уходить от фола – обратной дороги уже нет.
Именно поэтому нас как судей учили: лучше пенальти ничего нет. Не нужно в таких случаях брать паузу, или выдумывать что-то ещё. Исключение, разве-что те ситуации, когда игрока явно сбили, но после этого ситуация настолько изменилась, что гол практически неминуем – тут да, опытный арбитр может взять паузу. Бывают, даже такие моменты что был фол, и это пенальти. Арбитр даёт свисток, и вместе с ним команда забивает гол. Это очень тонкая грань – где принять решение быстро, а где взять небольшую паузу для принятия решения.
Но возвращаясь к предыдущему вопросу: да, в футболе стали чаще и активнее «акцентировать внимание судей» на нарушениях правил. И судьи, в свою очередь, пытаются с этим проявлением воздействия также бороться. Например, за счёт тех же рекомендаций. Но и тут, в конкретных ситуациях бывают, грубо говоря – разночтения в тех же самых правилах и рекомендациях.
Например, игрок падает в результате фола в штрафной – это пенальти. А бывает симуляция – когда игрок просто, без нарушения падает в штрафной. Это ясно. Но ведь бывает и третий вариант! Когда игрок падает в штрафной, например, в результате борьбы, либо эмоций. Без нарушений на нём правил игры. Но тут он и не стремился симулировать нарушение на нём.
В начале этого чемпионата такая ситуация сложилась с заслуженным мастером спорта России – Марио Фернандесом. Он вошёл в штрафную, раскачался и упал. Его ведь вообще никто не касался, но игрок упал довольно красиво. И арбитр, даже находясь в хорошей позиции тут назначил пенальти. Пенальти, естественно, был назначен неправильно – тут даже Александр Егоров публично признавал это и извинялся. Ведь самое интересное тут то, что Фернандес не выпрашивал пенальти! Он просто упал.
Если бы после того, как игрок упал без нарушения, он начал бы аппелировать к арбитру, доказывая, что нарушение было – это была бы уже симуляция. И тут арбитр был бы просто обязан давать желтую карточку. Тем самым он подчёркнул бы своё уважение к правилам игры, и поднял бы свой статус как арбитр. Ведь раз нарушения не было, все эти воззвания и аппеляции, а тем более умышленные, с целью получения неспортивного преимущества – это нужно пресекать на корню.
Если же игрок упал в штрафной без нарушения на нём, но не выпрашивает пенальти – это уже другая ситуация. И если тут просто были чистые, а не наигранные эмоции – тут можно простить игрока за них. Важно понивать и различать следующие варианты – одна ситуация, когда игрок упал, поскольку ему больше некуда деваться, или, к примеру, чтобы не получить травму. И совсем другая, когда он падал без нарушения с просьбой дать за это пенальти.
Эмоции на поле проявлять можно. Но нельзя с помощью своих эмоций пытаться давить на судью. Или по-другому: создавать или использовать эмоции против решения арбитра.

Rusfootball
Теги: Спартак Хусаинов Глушаков Ещенко Вильярреал
Сегодня, 12:35
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#1  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 13:02)
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Болеет за:
«Спартак»
На мой взгляд,в настоящий момент "Спартак" превратился в команду среднего уровня по меркам РПЛ.Подбор игроков довольно средний,качественные,сильные игроки(Зобнин,Джикия,Мельгарехо),остальные среднего уровня,неспособные конкурировать на европейском уровне даже со средними командами,уровня Рапида,того же Вильярреала....В начале сезона игроков было чуть ли не на 2 состава,но случилось 2-3 травмы,а достойных замен им нет.А Кутепов вообще ни играл в чемпионате в этом году.Молодежь сыровата.....
Я искренне переживаю и болею за "Спартак" много лет,поделился своими впечатлениями.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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