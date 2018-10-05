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Властимил Петржела: игра "Зенита" против "Славии" просто катастрофа

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что футбол, показанный с питерцами в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы со "Славией" (1:0), был очень плохим.

"Славия" меня не удивила – они играли как всегда. А вот игра "Зенита" удивила. Это просто катастрофа!

Петербуржцы играли слабо и медленно. Это не тот "Зенит", который я знаю и люблю. На матч приходят 50 тысяч болельщиков, а они выходят и играют таким образом… Я в шоке от того, что болельщики свистели на свою команду. Раньше на матчах "Зенита" я такого не слышал", - сказал специалист.

Р-Спорт
Теги: Зенит Славия Петржела
Сегодня, 13:48
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#1  Городовой  Россия (Сегодня, 14:03)
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Болеет за:
«Зенит»
Лучше так и побеждать,чем как при тебе-весь матч в атаке и без трофеев.Немножко з... этот Петржела.Тренер то он на букву г и всегда им был.Но бабло с Питера вспоминает и до сих пор.И вью раздает.Он что в России что то выиграл?Одно серебро?Достижения века.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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