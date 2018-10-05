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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Властимил Петржела: игра "Зенита" против "Славии" просто катастрофа
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что футбол, показанный с питерцами в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы со "Славией" (1:0), был очень плохим.
"Славия" меня не удивила – они играли как всегда. А вот игра "Зенита" удивила. Это просто катастрофа!
Петербуржцы играли слабо и медленно. Это не тот "Зенит", который я знаю и люблю. На матч приходят 50 тысяч болельщиков, а они выходят и играют таким образом… Я в шоке от того, что болельщики свистели на свою команду. Раньше на матчах "Зенита" я такого не слышал", - сказал специалист.
Р-Спорт
"Славия" меня не удивила – они играли как всегда. А вот игра "Зенита" удивила. Это просто катастрофа!
Петербуржцы играли слабо и медленно. Это не тот "Зенит", который я знаю и люблю. На матч приходят 50 тысяч болельщиков, а они выходят и играют таким образом… Я в шоке от того, что болельщики свистели на свою команду. Раньше на матчах "Зенита" я такого не слышал", - сказал специалист.
Р-Спорт
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