Властимил Петржела: игра "Зенита" против "Славии" просто катастрофа

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что футбол, показанный с питерцами в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы со "Славией" (1:0), был очень плохим."Славия" меня не удивила – они играли как всегда. А вот игра "Зенита" удивила. Это просто катастрофа!Петербуржцы играли слабо и медленно. Это не тот "Зенит", который я знаю и люблю. На матч приходят 50 тысяч болельщиков, а они выходят и играют таким образом… Я в шоке от того, что болельщики свистели на свою команду. Раньше на матчах "Зенита" я такого не слышал", - сказал специалист.