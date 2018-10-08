"Краснодар" начал продажу билетов на матч со "Стандардом"

"Краснодар" начал продажу билетов на матч группового этапа Лиги Европы с бельгийским "Стандардом"."8 ноября 2018 на стадионе ФК "Краснодар" состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2018/19, в котором "быки" сразятся с бельгийским "Стандардом". Купить билеты на эту игру можно в кассах "чёрно-зелёной" арены и онлайн только на официальном сайте клуба. Стоимость – от 500 рублей", – говорится в сообщении.