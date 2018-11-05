Дети с синдромом Дауна выведут футболистов "Спартака" на матч с "Рейнджерс"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиаков 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дети с синдромом Дауна выведут футболистов "Спартака" на матч с "Рейнджерс"

Футболисты "Спартака" выйдут на поле в матче Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс" в сопровождении мальчиков и девочек с синдромом Дауна.

Эта акция будет проведена совместно с благотворительным фондом "Синдром любви.

"Несколько лет мы занимаемся благотворительной деятельностью — ездим в детские дома, проводим акции для детей. Дети с синдромом Дауна уже выводили "Спартак" на поле, это было в апреле, когда мы играли с "Ахматом". Год назад перед матчем с "Уфой" игроков на поле выводили слабослышащие дети", — рассказал Антон Стременовский, представитель инициативной группы болельщиков "Спартаковцы".

360tv.ru
Теги: Спартак
Сегодня, 17:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(2)
#9  xxd   (Сегодня, 18:28)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кто же так пошутил над Спартаком?)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#8  iDEAD  Череповец (Сегодня, 18:22)
  • -1
  •  (1)

Дени с синдромом дауна должны заводить на сектор сектантов на открывашке
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 17:50)
  • -1
  •  (1)

Мальчиков и девочек жаль, а вот синдромов все больше,хоть выводи , хоть нет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Volodia379   (Сегодня, 17:34)
  • -1
  •  (1)
online

Юродничить конечно не хорошо но можно подумать что это депутаты из гос думы!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#5  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 17:28)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Достойно!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#4  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:23)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Прикалываться грех. Достойный поступок
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#3  Antip7   (Сегодня, 17:18)
  • -2
  •  (2)

Цитата: GPS
А Федун, Измайлов, Атаманенко и Рианчо кого выведут? Глушакова?

Болельщиков
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#2  GPS   (Сегодня, 17:15)
  • -3
  •  (5)
online

А Федун, Измайлов, Атаманенко и Рианчо кого выведут? Глушакова?


--------------------
#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#1  mitin1  Россия (Сегодня, 17:06)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Не хотелось бы юродничать на такую тему, но в свете последних событий и игр Спартака-символично!
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.