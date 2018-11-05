Дети с синдромом Дауна выведут футболистов "Спартака" на матч с "Рейнджерс"

Футболисты "Спартака" выйдут на поле в матче Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс" в сопровождении мальчиков и девочек с синдромом Дауна.Эта акция будет проведена совместно с благотворительным фондом "Синдром любви."Несколько лет мы занимаемся благотворительной деятельностью — ездим в детские дома, проводим акции для детей. Дети с синдромом Дауна уже выводили "Спартак" на поле, это было в апреле, когда мы играли с "Ахматом". Год назад перед матчем с "Уфой" игроков на поле выводили слабослышащие дети", — рассказал Антон Стременовский, представитель инициативной группы болельщиков "Спартаковцы".