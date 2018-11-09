"Зенит" сыграл вничью с "Бордо"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Новости партнеров

"Зенит" сыграл вничью с "Бордо"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" в гостях сыграл вничью с "Бордо".

Лига Европы

Группа C, 4 тур

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция)

"Бордо" – "Зенит" 1:1

Голы: Камано, 36 (пен) - Заболотный, 72.

"Бордо": Костиль, Пабло, Йованович, Пундже, Сабали, Санхаре, Плашил (де Превиль, 84), Лерагер, Камано (Карамо, 67), Калу, Корнелиус (Бриан, 46).

"Зенит": Лунёв, Маммана, Мевля, Нету, Набиуллин, Анюков (Мак, 60), Паредес, Маркизио, Ерохин (Кузяев, 65), Дриусси (Шатов, 78), Заболотный.

Предупреждения: Анюков, 23, Набиуллин, 31, Лунёв, 35, Йованович, 41, Нету, 59, Камано, 65.
Теги: Бордо Зенит
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#39  yuri  спб (Сегодня, 01:51)
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Цитата: Freddy
И все таки жизнь прекрасна и удивительна,непредсказуема,полна сюрпризов,плохих и хороших,черное -белое,белое- черное и далее по тексту)

Его как кота ругали за грубость и банили. А он был двоечник,хотя учительница хмурила брови да и ставила ему 5-ку с минусом. А минусов у кота было выше крыши. Пожалуй кот завалится на бок спать, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#38  Freddy   (Сегодня, 01:44)
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Цитата: yuri
Вижу что филосовские его вопросы душат. К футболу его тут отфотболили очень талантливо. )

И все таки жизнь прекрасна и удивительна,непредсказуема,полна сюрпризов,плохих и хороших,черное -белое,белое- черное и далее по тексту)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#37  yuri  спб (Сегодня, 01:41)
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Цитата: Freddy
не больше чем в другом крупном городе.

Мегаполис . Правда , но знаете-ли , сэр, я в данное время проживаю в столице нашей родины(оказией) и вижу что я здесь . Вижу что филосовские его вопросы душат. К футболу его тут отфотболили очень талантливо. )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#36  Freddy   (Сегодня, 01:37)
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Цитата: yuri
Кот не хочет в поздний час рассуждать на философские темы. Хотя у него много мыслей на эту тему.

Тогда до скорого и спокойной ночи коту!

Цитата: yuri
Ну и здорово, сэр. Я не могу отвлекать внимание слишком. Говорят что в Питере одни хамы, это только отчасти правда

не больше чем в другом крупном городе.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#35  yuri  спб (Сегодня, 01:34)
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Дружеская беседа это завсегда,нет кот не ослеп,пока зенит действительно на 1месте.

Ну и здорово, сэр. Я не могу отвлекать внимание слишком. Говорят что в Питере одни хамы, это только отчасти правда. Спасибо. Кот не хочет в поздний час рассуждать на философские темы. Хотя у него много мыслей на эту тему.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#34  Freddy   (Сегодня, 01:31)
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Цитата: yuri
И более того, сэр. Он засвистел , смотря на облака в ночи. Ему не нужны слова, а важен дружеский разговор . вырезал таблицу, да. По-моему по-котовому правилу Зенит везде на 1-м месте или он ослеп?

Дружеская беседа это завсегда,нет кот не ослеп,пока зенит действительно на 1месте.
Цитата: acetophenon
С футболом - ровно та же фигня... Не призываю верить моему опыту. Поверь своему. Что ты теряешь? Засядь на диван с попкорном и понаблюдай за закатом "Зенита".

Я так собственно и делаю,просто спросил у вас,болельщиков зенита,каким вам видится будущее клуба с Семаком,вот собственно и всё)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#33  yuri  спб (Сегодня, 01:24)
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Цитата: Freddy
кот вырезал таблицу?)

И более того, сэр. Он засвистел , смотря на облака в ночи. Ему не нужны слова, а важен дружеский разговор . вырезал таблицу, да. По-моему по-котовому правилу Зенит везде на 1-м месте или он ослеп?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#32  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 01:20)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Freddy,
С футболом - ровно та же фигня... Не призываю верить моему опыту. Поверь своему. Что ты теряешь? Засядь на диван с попкорном и понаблюдай за закатом "Зенита".
Кгм... Как-то ... закат зенита - не звучит. Короче, не суетись.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#31  Freddy   (Сегодня, 01:19)
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Цитата: acetophenon
Знаешь, в советские времена было модно предрекать скорый крах капитализма. Как его только ни обзывали... И загнивающий, и паразитический, и закат его ясно виден... В результате навернулся сам социализм.

Я крах вам как таковой не предрекал,я лишь спросил про игру,Ну а насчет социализма и капитализма,тут все относительно,история по кругу идет,так что рано или поздно и тут расклады поменяются,это просто неизбежно

Цитата: yuri
Вырезал кусок газеты и приклеил на стену, не печалясь ничуть)

кот вырезал таблицу?)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#30  yuri  спб (Сегодня, 01:17)
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Цитата: Freddy
тебе как коту простительно,в таблицу посмотрел,в мензурку накапал и на боковую))

Кот не печалясь отбросил на бок кегли , полосатый странный кот однако. Игр нет и не будет никогда, сэр. Вырезал кусок газеты и приклеил на стену, не печалясь ничуть)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#29  Freddy   (Сегодня, 01:15)
  • 0
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Цитата: yuri
Вы мне коту объясните, что значит игра, а то он смотрит только на таблицы, читать журналюг ему не досуг.

тебе как коту простительно,в таблицу посмотрел,в мензурку накапал и на боковую))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#28  yuri  спб (Сегодня, 01:13)
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Цитата: Freddy
ок,только в таблицу хорошо смотреть по окончание сезона,ну а так имеешь право порадоваться локальному успеху.

Вы мне коту объясните, что значит игра, а то он смотрит только на таблицы, читать журналюг ему не досуг.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#27  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 01:13)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Freddy
Я понимаю что результат вам нравится,но рано или поздно везение уйдет и непонятно за счет чего кроме везения может брать очки зенит?

Знаешь, в советские времена было модно предрекать скорый крах капитализма. Как его только ни обзывали... И загнивающий, и паразитический, и закат-то его ясно виден... Многие этим зарабатывали на кусок хлеба. С маслом. А сверху - красная икра... А в результате навернулся сам социализм.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#26  Freddy   (Сегодня, 01:11)
  • -1
  •  (1)

Цитата: yuri
Сэр, кот разбил уже много стен головой и еще раз смотрит в таблицу.

ок,только в таблицу хорошо смотреть по окончание сезона,ну а так имеешь право порадоваться локальному успеху.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#25  yuri  спб (Сегодня, 01:09)
  • 0
  •  (0)

Цитата: Freddy
Какое удовольствие смотреть такую игру мне непонятно.

Сэр, кот разбил уже много стен головой и еще раз смотрит в таблицу. Нет никаких игр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#24  zenitchik123   (Сегодня, 01:08)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
Замена сыграла. Тренеру премия

Точно! Богданыч стал замены проводить не за 5 мин. до конца.
Ничья, по такой игре, вполне себе...
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#23  Freddy   (Сегодня, 01:07)
  • -1
  •  (1)

Цитата: acetophenon
Бывало и хуже.

Я понимаю что результат вам нравится,но рано или поздно везение уйдет и непонятно за счет чего кроме везения может брать очки зенит?Какое удовольствие смотреть такую игру мне непонятно.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#22  daveG  MO (Сегодня, 01:06)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Блин, а Мамана то ноги "француза" и не касался...


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#21  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:04)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
"И это 2-й состав, а что творил 1-й!!!" (с) smirk
Ну конечно игру семаковского Зенита смотреть... гхм... тяжеловато... Скорее бы прошел осенний листо спад!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#20  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 01:03)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Freddy
Цитата: acetophenon
Слушай, сам придумай какую-нибудь херню, потом её опровергни и ступай проспись.

Тебе игра зенита нравится?

Бывало и хуже. Результат по игре.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#19  yuri  спб (Сегодня, 01:02)
  • +4
  •  (4)

Думал проиграем, но нет, ничья. Нв классе сыграли. Счет нормальный.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#18  sparwik53  Виктор (Сегодня, 01:02)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вечер закончился нормально, 1-1 это не 0-1. Как обычно очки в зачет рейтинга завоевываем 80% в ЛЕ, ЛЧ не по зубам пока.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#17  Freddy   (Сегодня, 01:01)
  • -3
  •  (5)

Цитата: acetophenon
Слушай, сам придумай какую-нибудь херню, потом её опровергни и ступай проспись.

Тебе игра зенита нравится?
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#16  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 01:00)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Freddy
,что дальше то?

Слушай, сам придумай какую-нибудь херню, потом её опровергни и ступай проспись.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#15  ajax101  Москва (Сегодня, 00:59)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
вполне себе неплохо
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#14  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:58)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вполне. перед ЦСКА...молодцы!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#13  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 00:58)
  • +5
  •  (5)

По нынешнему состоянию Зенита результат нормальный.
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 00:57)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Лидер приехал не проиграть, и своего добился. Кстати, после удручающего начала, мы показали неплохой футбол, даже при 8,62% своей номинальной мощности, запас прибавить чувствовался за версту, как и подобает классной команде.
И офигенно понравился Маркизио -может обретает себя?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  spiri   (Сегодня, 00:57)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
мдя...отскочили,можно сказать!!спасибо и на том!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#10  Freddy   (Сегодня, 00:57)
  • -6
  •  (8)

как можно смотреть такой футбол?Это понос,а не игра,Бердыев по сравнению с Семаком Гвардиола,время отскоков рано или поздно закончится,что дальше то?
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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