Шоу с хэппи-эндом: такому «Спартаку» можно простить клоунаду в обороне

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Шоу с хэппи-эндом: такому «Спартаку» можно простить клоунаду в обороне

«Спартак» одержал свою вторую победу при Рауле Рианчо. Если сухая виктория в кубковом матче с «Анжи» совсем не произвела впечатление на болельщиков, то успех в матче с «Рейнджерс» явно войдёт в историю московского клуба. Нет, «Спартак» не преобразился, московский клуб играл просто ужасно в обороне, но главное, что за «красно-белых» вновь хочется болеть. Rusfootball.info ищет поводы для оптимизма.

Накануне Массимо Каррера покинул Россию. Проводы бывшего главного тренера «Спартака» получились душевными: огромная армия фанатов, подарки от «Фратрии», совместные селфи и пожелания успехов везде и во всём. Символично, что стоило только Каррере покинуть Москву, «спартаковцы» словно раскрепостились и выдали яркое шоу, чего при Рауле Рианчо ещё не было.

Испанец, получивший приставку и.о. после ухода Карреры, несмотря на свою эмоциональность в зале для пресс-конференций, проявлял себя прагматиком. Да, были абсолютно непонятные ходы с впечатляющей ротацией, свойственной не профессиональному футболу, а играм серии Football Manager, но зато на поле «Спартак» в каждом матче при Рианчо стремился обезопасить свои ворота. Отчасти Рианчо удалось поправить дела команды. Ничьи в Глазго и Казани и победа над «Анжи» в кубке России – вполне неплохие результаты. Особенно учитывая, что в матче с «Рубином» соперник и вовсе отыгрался уже в компенсированное время. Из общей канвы выбивалось лишь поражение от «Урала». И то в том матче «красно-белые» были, если говорить откровенно, не так уж и плохи. Голы «Урала» стали, скорее, стечением обстоятельств.

Тем не менее, болельщик явно не проникся симпатией к Рианчо. В его пламенных речах про русский дух, нож в спине и шутку про поддержку Путина была фальшивость. Да, Рианчо жёг на пресс-конференциях, но на поле «Спартак» казался загнанным зверем, который лишь стремиться не угодить в капкан. Столь осторожная и консервативная игра не могла понравиться фанатам, даже если бы «Спартак» выиграл все перечисленные матчи с минимальным счётом. В действиях москвичей не было души, о которой так часто на пресс-конференциях говорит Рианчо.

В четверг «Спартак» ожидал, устроив настоящий пожар на «Открытии». Москвичи горели целый тайм, горели в концовке, когда лишь чудо уберегло ворота Максименко от четвёртого гола. Но главное, что «спартаковцы» не только победили, но ещё и показали, что им не всё равно, в чём многие упрекали московский клуб в последнее время. Трижды «Рейнджерс» вёл в этом матче в счёте, но хозяева, как хороший боксёр, вставали и шли к цели. Будь удача на стороне гостей, они бы ещё в первом тайме могли бы сделать себе более комфортный задел, решив исход матча. Но какая уже разница?

Когда они стали единым целом

От «народной команды» в последнее время отвернулись фанаты. Болельщики ясно дали понять, что они поддерживают Карреру, а не Леонида Федуна и Рианчо. Картинка с «Открытие Арены» стала унылой: полпустой стадион с гнетущей атмосферой ничуть не напоминал место, где «Спартак» ещё недавно добывал первое за 16 лет чемпионство. Но в матче с «Рейнджерс» болельщики, наконец, вспомнили, что на первом месте должна быть команда, а не их личные амбиции или позиция по вопросу тренерских назначений. Возможно, это – совпадение, но стоило только фанатам вновь включиться, как «спартаковцы» сполна отблагодарили их сумасшедшим матчем и эмоциями.

Шоу с хэппи-эндом: такому «Спартаку» можно простить клоунаду в обороне


Единство было и на поле. Футболисты «Спартака» вместе ошибались (можно ли назвать хотя бы одного человека в составе московского клуба, который провёл отличный матч?), подбадривали друг друга и бурно праздновали. Такого единства во время матчей «Спартака» не наблюдалась давно. Один из главных хайлайтов – зависший на руках и в объятиях Максименко после четвёртого гола Боккетти. В топ войдёт и финальное празднование Рианчо и Луиса Адриано, которые отметили победу в стиле баскетболистов из НБА.

Когда в команде назревает кризис, единственный шанс – единство и сумасшедший настрой. Именно это спасло «Спартак» в Лиге Европы в матче с «Рейнджерс». Москвичи были близки к очередному фиаско, которое бы де-факто означало досрочный вылет из турнира. Но, наконец, игроки показали свой характер.

Работы непочатый край

«Спартак» в нынешнем сезоне впервые забил четыре мяча в одном матче. В атаке футболисты Рианчо действительно впечатлили, но вряд ли стоит переоценивать эту победу. В содержательном плане «спартаковцы» продолжают действовать не слишком внятно.

Начнём с того, что «Рейнджерс» ни в коем мере нельзя рассматривать в качестве серьёзного соперника. Шотландцы в первую очередь сильны дома, где при колоссальной поддержки «Айброкс» они могут задавить фактически любого соперника. В гостях подопечные Стивена Джеррарда не впечатляют. В гостевом матче с «Вильярреалом» шотландцы дважды отыгрывались, сумев увезти ничью вопреки происходящему на поле. Можно вспомнить, как «Рейнджерс» мучились и в Уфе в квалификации Лиги Европы. Тогда гости из Шотландии доигрывали матч вдевятеро после двух удалений, а хозяева не прошли дальше лишь из-за чудовищной реализации моментов.

«Спартак» продолжает допускать большое количество ошибок. Даже если команда неплохо контролирует мяч, всё равно москвичам не удаётся избежать провалов. «Рейнджерс» нанёс 8 ударов по воротам Максименко, 5 из которых пришлись в створ. Гости, приехавшие, чтобы добыть ничью, 46% времени владели мячом, практически не уступив в этом компоненте «спартаковцам».



Хронические проблемы «Спартака» с клоунадой в обороне никуда не делись. Удивительно, что Рауль Рианчо продолжает принимать неоднозначные кадровые решения. Так, Рианчо оставил в запасе Георгия Джикию – лучшего центрдефа «Спартака» в последние годы. После окончания матча наставник москвичей объяснил, что ему нужен был правоногий центральный защитник. После этого Рианчо долго объяснял, что в Шотландии игроки «Глазго» блокировали двух левоногих защитников, не позволяя им начинать атаки. Возможно, главный тренер «Спартака» и гений, но выпускать в старте Кутепова и держать на скамейке запасных Джикию – весьма интересная стратегия.

Очень любопытно будет посмотреть на «Спартак» в матче с «Уфой», который, видимо, станет последним для Рианчо в качестве главного тренера. Сам испанец уже заявил, что не согласится на роль помощника главного тренера, фактически, выложив перед руководством «Спартака» карты на стол. И время-то какое выбрал, сразу после фееричной победы. Очевидно, что яркая победа над «Уфой» даст Рианчо ещё несколько козырей. Зная специфику принятия решений в «Спартаке», не стоит удивляться, если в итоге Кононов так и не получит должность в московском клубе. Впрочем, думать об этом пока рано.

Лига Европы

Группа G. 4-й тур

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)

"Спартак" – "Рейнджерс" 4:3

Голы: Мельгарехо, 22, Голдсон, 35 (аг), Адриано, 58, Ханни, 59 - Ерёменко, 5 (аг), Кандеяш, 27, Миддлтон, 41.

"Спартак": Максименко, Боккетти, Кутепов, Мельгарехо, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Ерёменко (Глушаков, 60), Ханни, Попов (Тимофеев, 71), Адриано (Зе Луиш, 82).

"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Катич, Флэнаган (Холлидей, 82), Таверниер, Эджариа, Арфилд, Кулибали (Грезда, 82), Миддлтон, Кандеяш, Морелос.

Предупреждения: Попов, 15, Рассказов, 28, Фернандо, 30, Кулибали, 34, Боккетти, 63, Мельгарехо, 76, Морелос, 78.


Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Спартак Рейнджерс Рианчо
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