Шоу с хэппи-эндом: такому «Спартаку» можно простить клоунаду в обороне

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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
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|Поражения
|Забито
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
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|2
|0
|0
|6
|3
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|2
|Лейпциг
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|Селтик
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|Русенборг
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|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
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|1
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|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
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|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
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|1
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|-1
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|3
|Спартак Трнава
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|1
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|1
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|-1
|3
|4
|Андерлехт
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|0
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|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
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|+3
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|Ворскла
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|Карабах
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|0
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|Милан
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|Олимпиакос
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|Дюделанж
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|0
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
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|5
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|Вильярреал
|3
|0
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|Спартак М
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|5
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
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|2
|Лацио
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|3
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|Марсель
|3
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|3
|4
|-1
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|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
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|0
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|1
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|3
|Стандард
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|3
|6
|-3
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|Акхисар
|3
|0
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|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
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|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
|0
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|4
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|5
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|Ренн
|3
|1
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|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
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|БАТЭ
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Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Шоу с хэппи-эндом: такому «Спартаку» можно простить клоунаду в обороне
«Спартак» одержал свою вторую победу при Рауле Рианчо. Если сухая виктория в кубковом матче с «Анжи» совсем не произвела впечатление на болельщиков, то успех в матче с «Рейнджерс» явно войдёт в историю московского клуба. Нет, «Спартак» не преобразился, московский клуб играл просто ужасно в обороне, но главное, что за «красно-белых» вновь хочется болеть. Rusfootball.info ищет поводы для оптимизма.
Накануне Массимо Каррера покинул Россию. Проводы бывшего главного тренера «Спартака» получились душевными: огромная армия фанатов, подарки от «Фратрии», совместные селфи и пожелания успехов везде и во всём. Символично, что стоило только Каррере покинуть Москву, «спартаковцы» словно раскрепостились и выдали яркое шоу, чего при Рауле Рианчо ещё не было.
Испанец, получивший приставку и.о. после ухода Карреры, несмотря на свою эмоциональность в зале для пресс-конференций, проявлял себя прагматиком. Да, были абсолютно непонятные ходы с впечатляющей ротацией, свойственной не профессиональному футболу, а играм серии Football Manager, но зато на поле «Спартак» в каждом матче при Рианчо стремился обезопасить свои ворота. Отчасти Рианчо удалось поправить дела команды. Ничьи в Глазго и Казани и победа над «Анжи» в кубке России – вполне неплохие результаты. Особенно учитывая, что в матче с «Рубином» соперник и вовсе отыгрался уже в компенсированное время. Из общей канвы выбивалось лишь поражение от «Урала». И то в том матче «красно-белые» были, если говорить откровенно, не так уж и плохи. Голы «Урала» стали, скорее, стечением обстоятельств.
Тем не менее, болельщик явно не проникся симпатией к Рианчо. В его пламенных речах про русский дух, нож в спине и шутку про поддержку Путина была фальшивость. Да, Рианчо жёг на пресс-конференциях, но на поле «Спартак» казался загнанным зверем, который лишь стремиться не угодить в капкан. Столь осторожная и консервативная игра не могла понравиться фанатам, даже если бы «Спартак» выиграл все перечисленные матчи с минимальным счётом. В действиях москвичей не было души, о которой так часто на пресс-конференциях говорит Рианчо.
В четверг «Спартак» ожидал, устроив настоящий пожар на «Открытии». Москвичи горели целый тайм, горели в концовке, когда лишь чудо уберегло ворота Максименко от четвёртого гола. Но главное, что «спартаковцы» не только победили, но ещё и показали, что им не всё равно, в чём многие упрекали московский клуб в последнее время. Трижды «Рейнджерс» вёл в этом матче в счёте, но хозяева, как хороший боксёр, вставали и шли к цели. Будь удача на стороне гостей, они бы ещё в первом тайме могли бы сделать себе более комфортный задел, решив исход матча. Но какая уже разница?
Когда они стали единым целом
От «народной команды» в последнее время отвернулись фанаты. Болельщики ясно дали понять, что они поддерживают Карреру, а не Леонида Федуна и Рианчо. Картинка с «Открытие Арены» стала унылой: полпустой стадион с гнетущей атмосферой ничуть не напоминал место, где «Спартак» ещё недавно добывал первое за 16 лет чемпионство. Но в матче с «Рейнджерс» болельщики, наконец, вспомнили, что на первом месте должна быть команда, а не их личные амбиции или позиция по вопросу тренерских назначений. Возможно, это – совпадение, но стоило только фанатам вновь включиться, как «спартаковцы» сполна отблагодарили их сумасшедшим матчем и эмоциями.
Единство было и на поле. Футболисты «Спартака» вместе ошибались (можно ли назвать хотя бы одного человека в составе московского клуба, который провёл отличный матч?), подбадривали друг друга и бурно праздновали. Такого единства во время матчей «Спартака» не наблюдалась давно. Один из главных хайлайтов – зависший на руках и в объятиях Максименко после четвёртого гола Боккетти. В топ войдёт и финальное празднование Рианчо и Луиса Адриано, которые отметили победу в стиле баскетболистов из НБА.
Когда в команде назревает кризис, единственный шанс – единство и сумасшедший настрой. Именно это спасло «Спартак» в Лиге Европы в матче с «Рейнджерс». Москвичи были близки к очередному фиаско, которое бы де-факто означало досрочный вылет из турнира. Но, наконец, игроки показали свой характер.
Работы непочатый край
«Спартак» в нынешнем сезоне впервые забил четыре мяча в одном матче. В атаке футболисты Рианчо действительно впечатлили, но вряд ли стоит переоценивать эту победу. В содержательном плане «спартаковцы» продолжают действовать не слишком внятно.
Начнём с того, что «Рейнджерс» ни в коем мере нельзя рассматривать в качестве серьёзного соперника. Шотландцы в первую очередь сильны дома, где при колоссальной поддержки «Айброкс» они могут задавить фактически любого соперника. В гостях подопечные Стивена Джеррарда не впечатляют. В гостевом матче с «Вильярреалом» шотландцы дважды отыгрывались, сумев увезти ничью вопреки происходящему на поле. Можно вспомнить, как «Рейнджерс» мучились и в Уфе в квалификации Лиги Европы. Тогда гости из Шотландии доигрывали матч вдевятеро после двух удалений, а хозяева не прошли дальше лишь из-за чудовищной реализации моментов.
«Спартак» продолжает допускать большое количество ошибок. Даже если команда неплохо контролирует мяч, всё равно москвичам не удаётся избежать провалов. «Рейнджерс» нанёс 8 ударов по воротам Максименко, 5 из которых пришлись в створ. Гости, приехавшие, чтобы добыть ничью, 46% времени владели мячом, практически не уступив в этом компоненте «спартаковцам».
Хронические проблемы «Спартака» с клоунадой в обороне никуда не делись. Удивительно, что Рауль Рианчо продолжает принимать неоднозначные кадровые решения. Так, Рианчо оставил в запасе Георгия Джикию – лучшего центрдефа «Спартака» в последние годы. После окончания матча наставник москвичей объяснил, что ему нужен был правоногий центральный защитник. После этого Рианчо долго объяснял, что в Шотландии игроки «Глазго» блокировали двух левоногих защитников, не позволяя им начинать атаки. Возможно, главный тренер «Спартака» и гений, но выпускать в старте Кутепова и держать на скамейке запасных Джикию – весьма интересная стратегия.
Очень любопытно будет посмотреть на «Спартак» в матче с «Уфой», который, видимо, станет последним для Рианчо в качестве главного тренера. Сам испанец уже заявил, что не согласится на роль помощника главного тренера, фактически, выложив перед руководством «Спартака» карты на стол. И время-то какое выбрал, сразу после фееричной победы. Очевидно, что яркая победа над «Уфой» даст Рианчо ещё несколько козырей. Зная специфику принятия решений в «Спартаке», не стоит удивляться, если в итоге Кононов так и не получит должность в московском клубе. Впрочем, думать об этом пока рано.
Лига Европы
Группа G. 4-й тур
Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)
"Спартак" – "Рейнджерс" 4:3
Голы: Мельгарехо, 22, Голдсон, 35 (аг), Адриано, 58, Ханни, 59 - Ерёменко, 5 (аг), Кандеяш, 27, Миддлтон, 41.
"Спартак": Максименко, Боккетти, Кутепов, Мельгарехо, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Ерёменко (Глушаков, 60), Ханни, Попов (Тимофеев, 71), Адриано (Зе Луиш, 82).
"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Катич, Флэнаган (Холлидей, 82), Таверниер, Эджариа, Арфилд, Кулибали (Грезда, 82), Миддлтон, Кандеяш, Морелос.
Предупреждения: Попов, 15, Рассказов, 28, Фернандо, 30, Кулибали, 34, Боккетти, 63, Мельгарехо, 76, Морелос, 78.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Накануне Массимо Каррера покинул Россию. Проводы бывшего главного тренера «Спартака» получились душевными: огромная армия фанатов, подарки от «Фратрии», совместные селфи и пожелания успехов везде и во всём. Символично, что стоило только Каррере покинуть Москву, «спартаковцы» словно раскрепостились и выдали яркое шоу, чего при Рауле Рианчо ещё не было.
Испанец, получивший приставку и.о. после ухода Карреры, несмотря на свою эмоциональность в зале для пресс-конференций, проявлял себя прагматиком. Да, были абсолютно непонятные ходы с впечатляющей ротацией, свойственной не профессиональному футболу, а играм серии Football Manager, но зато на поле «Спартак» в каждом матче при Рианчо стремился обезопасить свои ворота. Отчасти Рианчо удалось поправить дела команды. Ничьи в Глазго и Казани и победа над «Анжи» в кубке России – вполне неплохие результаты. Особенно учитывая, что в матче с «Рубином» соперник и вовсе отыгрался уже в компенсированное время. Из общей канвы выбивалось лишь поражение от «Урала». И то в том матче «красно-белые» были, если говорить откровенно, не так уж и плохи. Голы «Урала» стали, скорее, стечением обстоятельств.
Тем не менее, болельщик явно не проникся симпатией к Рианчо. В его пламенных речах про русский дух, нож в спине и шутку про поддержку Путина была фальшивость. Да, Рианчо жёг на пресс-конференциях, но на поле «Спартак» казался загнанным зверем, который лишь стремиться не угодить в капкан. Столь осторожная и консервативная игра не могла понравиться фанатам, даже если бы «Спартак» выиграл все перечисленные матчи с минимальным счётом. В действиях москвичей не было души, о которой так часто на пресс-конференциях говорит Рианчо.
В четверг «Спартак» ожидал, устроив настоящий пожар на «Открытии». Москвичи горели целый тайм, горели в концовке, когда лишь чудо уберегло ворота Максименко от четвёртого гола. Но главное, что «спартаковцы» не только победили, но ещё и показали, что им не всё равно, в чём многие упрекали московский клуб в последнее время. Трижды «Рейнджерс» вёл в этом матче в счёте, но хозяева, как хороший боксёр, вставали и шли к цели. Будь удача на стороне гостей, они бы ещё в первом тайме могли бы сделать себе более комфортный задел, решив исход матча. Но какая уже разница?
Когда они стали единым целом
От «народной команды» в последнее время отвернулись фанаты. Болельщики ясно дали понять, что они поддерживают Карреру, а не Леонида Федуна и Рианчо. Картинка с «Открытие Арены» стала унылой: полпустой стадион с гнетущей атмосферой ничуть не напоминал место, где «Спартак» ещё недавно добывал первое за 16 лет чемпионство. Но в матче с «Рейнджерс» болельщики, наконец, вспомнили, что на первом месте должна быть команда, а не их личные амбиции или позиция по вопросу тренерских назначений. Возможно, это – совпадение, но стоило только фанатам вновь включиться, как «спартаковцы» сполна отблагодарили их сумасшедшим матчем и эмоциями.
Единство было и на поле. Футболисты «Спартака» вместе ошибались (можно ли назвать хотя бы одного человека в составе московского клуба, который провёл отличный матч?), подбадривали друг друга и бурно праздновали. Такого единства во время матчей «Спартака» не наблюдалась давно. Один из главных хайлайтов – зависший на руках и в объятиях Максименко после четвёртого гола Боккетти. В топ войдёт и финальное празднование Рианчо и Луиса Адриано, которые отметили победу в стиле баскетболистов из НБА.
Когда в команде назревает кризис, единственный шанс – единство и сумасшедший настрой. Именно это спасло «Спартак» в Лиге Европы в матче с «Рейнджерс». Москвичи были близки к очередному фиаско, которое бы де-факто означало досрочный вылет из турнира. Но, наконец, игроки показали свой характер.
Работы непочатый край
«Спартак» в нынешнем сезоне впервые забил четыре мяча в одном матче. В атаке футболисты Рианчо действительно впечатлили, но вряд ли стоит переоценивать эту победу. В содержательном плане «спартаковцы» продолжают действовать не слишком внятно.
Начнём с того, что «Рейнджерс» ни в коем мере нельзя рассматривать в качестве серьёзного соперника. Шотландцы в первую очередь сильны дома, где при колоссальной поддержки «Айброкс» они могут задавить фактически любого соперника. В гостях подопечные Стивена Джеррарда не впечатляют. В гостевом матче с «Вильярреалом» шотландцы дважды отыгрывались, сумев увезти ничью вопреки происходящему на поле. Можно вспомнить, как «Рейнджерс» мучились и в Уфе в квалификации Лиги Европы. Тогда гости из Шотландии доигрывали матч вдевятеро после двух удалений, а хозяева не прошли дальше лишь из-за чудовищной реализации моментов.
«Спартак» продолжает допускать большое количество ошибок. Даже если команда неплохо контролирует мяч, всё равно москвичам не удаётся избежать провалов. «Рейнджерс» нанёс 8 ударов по воротам Максименко, 5 из которых пришлись в створ. Гости, приехавшие, чтобы добыть ничью, 46% времени владели мячом, практически не уступив в этом компоненте «спартаковцам».
Хронические проблемы «Спартака» с клоунадой в обороне никуда не делись. Удивительно, что Рауль Рианчо продолжает принимать неоднозначные кадровые решения. Так, Рианчо оставил в запасе Георгия Джикию – лучшего центрдефа «Спартака» в последние годы. После окончания матча наставник москвичей объяснил, что ему нужен был правоногий центральный защитник. После этого Рианчо долго объяснял, что в Шотландии игроки «Глазго» блокировали двух левоногих защитников, не позволяя им начинать атаки. Возможно, главный тренер «Спартака» и гений, но выпускать в старте Кутепова и держать на скамейке запасных Джикию – весьма интересная стратегия.
Очень любопытно будет посмотреть на «Спартак» в матче с «Уфой», который, видимо, станет последним для Рианчо в качестве главного тренера. Сам испанец уже заявил, что не согласится на роль помощника главного тренера, фактически, выложив перед руководством «Спартака» карты на стол. И время-то какое выбрал, сразу после фееричной победы. Очевидно, что яркая победа над «Уфой» даст Рианчо ещё несколько козырей. Зная специфику принятия решений в «Спартаке», не стоит удивляться, если в итоге Кононов так и не получит должность в московском клубе. Впрочем, думать об этом пока рано.
Лига Европы
Группа G. 4-й тур
Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)
"Спартак" – "Рейнджерс" 4:3
Голы: Мельгарехо, 22, Голдсон, 35 (аг), Адриано, 58, Ханни, 59 - Ерёменко, 5 (аг), Кандеяш, 27, Миддлтон, 41.
"Спартак": Максименко, Боккетти, Кутепов, Мельгарехо, Рассказов, Фернандо, Зобнин, Ерёменко (Глушаков, 60), Ханни, Попов (Тимофеев, 71), Адриано (Зе Луиш, 82).
"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Катич, Флэнаган (Холлидей, 82), Таверниер, Эджариа, Арфилд, Кулибали (Грезда, 82), Миддлтон, Кандеяш, Морелос.
Предупреждения: Попов, 15, Рассказов, 28, Фернандо, 30, Кулибали, 34, Боккетти, 63, Мельгарехо, 76, Морелос, 78.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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