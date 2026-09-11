Карпукас сравнил жизнь в Москве и Санкт-Петербурге

- Здесь никто никуда не торопится, все ведут размеренный образ жизни. После Москвы это особенно заметно. Что касается самого города, до нужного места здесь добираешься довольно быстро. При отсутствии пробок, конечно. Они, как и в Москве, бывают просто катастрофичными, - цитирует футболиста официальный сайт "Зенита".
Карпукас перебрался в петербургский клуб из "Локомотива" 21 августа. Соглашение полузащитника рассчитано до окончания сезона-2030/31.
После семи туров РПЛ "Зенит" набрал 12 очков и занимает пятое место в таблице.