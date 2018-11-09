Геннадий Орлов: игра с "Бордо" - просто кошмар. Хочу видеть совсем другой "Зенит"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

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Новости партнеров

Геннадий Орлов: игра с "Бордо" - просто кошмар. Хочу видеть совсем другой "Зенит"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результат матча "Бордо" - "Зенит" (1:1).

"Конечно мне не понравилась игра, это был просто кошмар. Хочется видеть совсем другой "Зенит". Но под прессингом «Бордо», который умело прессинговал и атаковал, местами владел инициативой, мы видели, что Набиуллин и Ерохин не совсем справлялись.

Кстати, мало кто знает, но Ерохин не совсем здоров. Точных передач вообще не было между друг другом, но зато Паредес выделяется и играет на своем уровне. Играет он хорошо, замечание одно - дисциплина.

Хорошо, что дали передохнуть Дзюбе и Ивановичу. Семак правильно делает, все-таки приоритетная задача, это чемпионат России", — сказал Орлов.

Sport24
Теги: Бордо Зенит Орлов
Сегодня, 15:41
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23
(3)
#23  Vadimus_I  г.Уфа (Сегодня, 17:02)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Резиновый Дедушка прав, все хотят от наших клубов большего, но... "Но" всегда сильнее.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
#22  Kytarba  Сочи (Сегодня, 16:58)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Blessing
Цитата: Kytarba
Нет основных Нобоа,Кокорин.

Абсолютно согласен, но еще к этим бедам добавил бы Жиркова, с левым защитником у нас полный швах.


+
не просто левый защитник ,а очень важный игрок команды в целом....
От Набиуллина ждал совсем другой игры ,да с Манчинни он не играл и уверенность совсем пропала у парня,но сколько можно ,в первых скольких там турах он все время был в основе.До Зенита он был одним из моих любимых игроков ,не знаю что с ним.. может еще есть время для любви)) или "Зенит не его команда не знаю.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#21  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:55)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Кота привязали огромными веревками к березе

Ты еще не задолбался где надо и где ненадо - со своим "Котом"? Уже тошнит. Больше ничего в жизни не читал, что ли, эрудит?


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#20  dima0501   (Сегодня, 16:51)
  • 0
  •  (2)
online

Ха Ха красоту вам подавай,а может и уровень жизни как в НОРВЕГИИ или ОАО.Наверно депутат.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#19  Blessing  Спб (Сегодня, 16:48)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba
Нет основных Нобоа,Кокорин.

Абсолютно согласен, но еще к этим бедам добавил бы Жиркова, с левым защитником у нас полный швах.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#18  Frankenstein   (Сегодня, 16:48)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
тобы говорить(писдеть) нужно знать тему. Так вот вой вселенских нищих не соответствует истине. Разница не болкее чем в 10%.

я знаю о чем говорю,разница есть как бы не смягчали и не принижали проценты,факт в том что с такими возможностями Семак кроме примитивного футбола ничего не показывает и эта проблема рано или поздно назреет

Цитата: Akcent812
таблица слева.

ок,общая таблица по золоту в России:Спартак 10 ти кратный чемпион,а что там Зенит который сопоставим бюджетами?

Цитата: Akcent812
Ну ладно, мы играем черт знает во что. Но даем результат.

пару осечек Семака и с такой игрой вы же первые будите кричать чтобы он отправился вслед за Манчини,речь о игре шла,а раз вы радуетесь промежуточному месту в таблице,радуйтесь конечно
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#17  Kytarba  Сочи (Сегодня, 16:37)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Химки»
За1пали пля эти "спецы",что с ТВ что на этом сайте.Команда лидер в своем чемпионате с огромным отрывом от второго места ,лидер в группе в лиге Европы...с Бордо" нужен был результат ,результат есть..в команде по сравнению прошлого сезона почти нет изменения в составе ,только один новичок Итальянец и то с натяжкой ,что он твердый основной. Нет основных Нобоа,Кокорин.Новый тренер команды ,который в первые работает главным в таком клубе ,как Зенит",который имеет задачу быть первым в конце сезона ,пока все к этому идет ,не пля давай еще и красоту..да пошли вы нах
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#16  yuri  спб (Сегодня, 16:30)
  • -2
  •  (4)

Цитата: Frankenstein
по деньгам,сэр)

Разница невелика, сэр. Чтобы говорить(писдеть) нужно знать тему. Так вот вой вселенских нищих не соответствует истине. Разница не болкее чем в 10%.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#15  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
есть бюджеты клубов РПЛ,у Зенита он самый большой и вот с таким бюджетом Зенит играет в такой футбол низкого качества,он может нравится или не нравится кому то,но факт остается фактом

таблица слева.
Бюджет Спартака сопоставим с бюджетом Зенита. Ну ладно, мы играем черт знает во что. Но даем результат. А вот у вас ни шашечек, ни поездки. И это с таким то бюджетом. А?
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#14  guns111  Выборг (Сегодня, 16:24)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Спокуха Геннадий!
Новые схемы обкатываем...последние игр 10.
Зато потом как начнем варьировать, все окуеют!

Цитата: dekkaktus
плюс самую длинную скамейку

аж до бутырки


--------------------
Краснощекий ковбой и его ручное Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#13  Frankenstein   (Сегодня, 16:21)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Почем проценты негров, сэр?

по деньгам,сэр)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 16:20)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Frankenstein
есть бюджеты клубов РПЛ,у Зенита он самый большой

Почем проценты негров, сэр?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Romella  Красноярск (Сегодня, 16:20)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
что вы спорите..
кто-то просто любит футбол Спартака..все
хотя вчера было круто..
только куда девалась эта прыть раньше..
извините,что под топом Орлова..он любит Спартак
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#10  Frankenstein   (Сегодня, 16:15)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Akcent812
Странно..в начале года, ваши твердили. что лучше состава, чем ваш в нашем чемпе попросту нет.

есть бюджеты клубов РПЛ,у Зенита он самый большой и вот с таким бюджетом Зенит играет в такой футбол низкого качества,он может нравится или не нравится кому то,но факт остается фактом
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 16:10)
  • -5
  •  (5)

Кота привязали огромными веревками к березе. Если этот чел еще пасть разинет, я выррву с корнями дерево. За котом болталась береза -маразмата он уже не мог переносить. В Челябинске сдохли три собаки.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:06)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dekkaktus
Зенит по именам имеет самый топовый состав в лиге, плюс самую длинную скамейку,

Странно..в начале года, ваши твердили. что лучше состава, чем ваш в нашем чемпе попросту нет.
По поводу длины скамейки...матч Зенит - Спартак, посмотри список запасных.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#7  dima0501   (Сегодня, 16:04)
  • -2
  •  (4)
online

Игра то должна быть,хоть и кто то из основы выпал,вот допустим на примере Анюкова,по его дейсвиям видно что он уже на запчасти разваливается,значит Семак не уверен в своей проф пригодности ищет поддержки у ветеранов.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#6  Зритель   (Сегодня, 16:02)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: dekkaktus
Зенит по именам имеет самый топовый состав в лиге, плюс самую длинную скамейку, а играет в убогий футбол...

Ога, ога! Мы вчера видели как Спартак решил поиграть дома в красивый футбол с командой уровня нижней половины таблицы российского чемпионата.
Такой футбол нам не нужен!


--------------------
“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
#5  Frankenstein   (Сегодня, 15:57)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зритель
Будут другие игроки - будет другая игра при положительном результате.

А вот и не будет,это уже как почерк,если у Слуцкого или Бердыева заложен блевантин на подсознательном уровне,в другой футбол они не будут играть,потому что в их понимание футбол должен быть таким,прав Гена,футбол Семака это примитив
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  suarez   (Сегодня, 15:55)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dekkaktus
dekkaktus 

Где там самый топовый? Сколько Зенит перед группой в ЛЕ матчей отбора сыграл? И как выступил в предыдущем ЧР?
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#3  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 15:52)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Зритель
Семак даёт результат с той обоймой игроков, которые у него есть. Будут другие игроки - будет другая игра при положительном результате.


Зенит по именам имеет самый топовый состав в лиге, плюс самую длинную скамейку, а играет в убогий футбол...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#2  Зритель   (Сегодня, 15:48)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Дядя Гена, ты дурак.
Семак даёт результат с той обоймой игроков, которые у него есть. Будут другие игроки - будет другая игра при положительном результате.
В футболе самое красивое - счёт на табло. (Не моё)


--------------------
“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
#1  suarez   (Сегодня, 15:46)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это просто ни@еры мощные вчера были. Но вышел белый человек Кузяев и всё разрулил.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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