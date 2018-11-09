Геннадий Орлов: игра с "Бордо" - просто кошмар. Хочу видеть совсем другой "Зенит"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результат матча "Бордо" - "Зенит" (1:1)."Конечно мне не понравилась игра, это был просто кошмар. Хочется видеть совсем другой "Зенит". Но под прессингом «Бордо», который умело прессинговал и атаковал, местами владел инициативой, мы видели, что Набиуллин и Ерохин не совсем справлялись.Кстати, мало кто знает, но Ерохин не совсем здоров. Точных передач вообще не было между друг другом, но зато Паредес выделяется и играет на своем уровне. Играет он хорошо, замечание одно - дисциплина.Хорошо, что дали передохнуть Дзюбе и Ивановичу. Семак правильно делает, все-таки приоритетная задача, это чемпионат России", — сказал Орлов.