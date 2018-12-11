Артем Дзюба не сыграет против "Славии" - клуб позволил ему уйти в отпуск досрочно

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Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 5 0 2 0 5 5 0 7
2 Рапид 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Ренджерс 5 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 5 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 5 2 0 0 6 2 +4 15
2 Лацио 5 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 5 0 1 1 3 4 -1 4
4 Марсель 5 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 5 1 0 1 3 3 0 8
4 Бешикташ 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Мальмё 5 1 0 1 2 2 0 6
4 Сарпсборг 08 5 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 5 2 0 0 3 1 +2 12
2 Севилья 5 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 5 1 0 1 3 6 -3 9
4 Акхисар 5 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 5 0 2 0 4 4 0 11
2 Астана 5 1 1 0 4 2 +2 8
3 Ренн 5 1 0 1 2 3 -1 6
4 Яблонец 5 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 5 2 0 0 2 0 +2 15
2 БАТЭ 5 1 0 1 3 4 -1 6
3 Види 5 0 0 2 0 3 -3 6
4 ПАОК 5 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

Артем Дзюба не сыграет против "Славии" - клуб позволил ему уйти в отпуск досрочно

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба из-за травмы не полетит в Прагу на матч последнего тура группового этапа Лиги Европы против "Славии".

Тренерский штаб питерского клуба позволил Дзюбе уйти в отпуск досрочно, так как футболист почти весь 2018 год выступал без отдыха.

Sport24
Теги: Дзюба Зенит Славия
Сегодня, 12:35
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#6  diego milito 22   (Сегодня, 12:56)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: diego milito 22
ГовноДзюба, "Зенит" играет, Бздюба отдыхать укатил. Истинный иуда.

Опять оттяпали борщеца? Никакой чел не смеет судить чела. Только бог. У вас с этим огромные траблы.


Слово "бог"мне не абсолютно ни о чём не говорит. Выражайте свои мысли чётче, понятней и конкретней.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 12:52)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: diego milito 22
ГовноДзюба, "Зенит" играет, Бздюба отдыхать укатил. Истинный иуда.

Опять оттяпали борщеца? Никакой чел не смеет судить чела. Только бог. У вас с этим огромные траблы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  ythe  Ё-бург (Сегодня, 12:47)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
устал Игрочищщщще! Пусть бомжатские игрочишки доигрывают


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 12:43)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
шлюба smiley
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 12:43)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ГовноДзюба, "Зенит" играет, Бздюба отдыхать укатил. Истинный иуда.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:38)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
да и правильно сделал


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Никогда такого не было, и вот опять.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
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