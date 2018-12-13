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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
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Ужасная игра и разгромное поражение. Что это было в исполнении "Краснодара"? Хорошо, что "Акхисар" помог
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Ужасная игра и разгромное поражение. Что это было в исполнении "Краснодара"? Хорошо, что "Акхисар" помог
Ошибки в обороне, минимум созданных моментов у чужих ворот, удаление Рамиреса и безнадега после третьего пропущенного мяча. Rusfootball.info анализирует заключительный матч "Краснодара" в 2018-м году, результат которого, впрочем, не помешал выйти в плей-офф Лиги Европы.
Редкий случай на групповых стадиях еврокубков, когда 12-ти очков после 5-ти туров не хватает для гарантии выхода в плей-офф. С "Краснодаром" имел место быть именно он. Все понимали, что выезд в Севилью будет очень сложным - ранее здесь "Стандарт" получил 5 голов, а "Акхисар" - 6. "Андалусийцы" слывут отличным выступлением на домашней арене, но хотелось верить, что команда Мусаева сможет хотя бы дать им достойный бой.
К сожалению, с первых минут стало понятно, что это вряд ли случится. "Краснодар" стартовал с грубых ошибок при игре в обороне, следствием чего стали два быстрых гола Бен-Йеддера. Сначала "быки" не смогли справиться с высоким прессингом, а затем Фьолуссон своей безвольной борьбой с нападающим "Севильи" превратил банальный заброс из глубины в голевую передачу, приведшую к результативному выходу 1 на 1. В этой ситуации очень подходит одно выражение, сказанное Миодрагом Божовичем - были пропущены очень дешевые голы.
Исправиться за своих товарищей из защитной линии в кратчайшие сроки мог Игнатьев. У 19-летнего форварда два неплохих момента в первые 15 минут. Дважды он бил с левой - метров с 11 с разворота в верхний угол (мимо) и с линии штрафной (Вацлик был на месте). Эти вспышки активности у ворот "Севильи" долгое время оставались единственными. Лишь минут за 10 до перерыва "Краснодар" начал демонстрировать что-то похожее на свой фирменный стиль.
Появились быстрые перепасовки, стеночки, комбинации. В ходе одной из атак на ударной позиции оказывается Вандерсон - Вацлик с трудом цепляет мяч кончиками пальцев и не дает состояться голу. Давление "Краснодара" нарастает, и кажется, что во втором тайме "Севилья" уже не устоит. Игра идет с заметным преимуществом российского клуба. Но в перерыве с настроем "быков" происходит что-то непонятное. Они выходят из раздевалки и начинают играть так же ужасно, как в начале матча.
Безобразие в обороне, возможно, уже не такое невероятное, но результат аналогичный. Игрокам "Севильи" достаточно легко дают пройти через центр, Крицюк делает все возможное, чтобы отбить мяч, но тот все равно летит в ворота. Рамирес решает, что его нужно отбить рукой. Судьи замечают нарушение правил, отправляют эквадорца отдыхать и назначают пенальти. Рассуждать о том, стоило ли защитнику "Краснодара" играть рукой, конечно, можно, но в этом нет никакого смысла - даже в равных составах отыграться с 0:3 было бы сложно.
Оставшись в меньшинстве, "быки", похоже, сразу же перестали верить в положительный результат. За оставшиеся 40 с лишним минут они не создали вообще ничего. "Севилья" получила владение мячом, но и ей уже ничего не надо было - свое дело она сделала. Таким образом, после гола Банеги с пенальти не случилось ничего интересного. Три раза повторенное мной слово "ничего", полагаю, хорошо подчеркивает бессмысленность второй части сегодняшнего матча. Думаю, даже сами футболисты бы не отказались усесться на газон и спокойно последить за игрой "Акхисара" и "Стандарта", от которой теперь зависела судьба "Краснодара".
К счастью, в Турции соперники были крайне расточительны. Бельгийский клуб нанес 14 ударов по воротам, но только однажды попал в створ. Спасибо вратарю "Акхисара" Милану Лукачу за то, что он с этой единственной серьезной угрозой успешно справился. Нулевая ничья позволила "Краснодару" занять второе место и выйти в плей-офф Лиги Европы. Вот такие разные могут быть результаты и эмоции - ЦСКА обыгрывает "Реал" 3:0 и остается последним, а команда Мусаева терпит разгромное поражение и все равно идет дальше.
Группа J подарила нам много различных эмоций. Так случилось, что тройка фаворитов выиграла каждый свой домашний матч. В этой ситуации забавным образом все зависело от "Акхисара". За бортом плей-офф оставался тот, кто не смог бы обыграть его на выезде. Неудачником оказался "Стандарт", хотя в этом статусе могли оказаться и "Севилья", и "Краснодар". Испанский клуб увез из Турции победу лишь благодаря голу с пенальти на 87-й минуте. "Быки" же вовсе провели слабый матч в гостях против "Акхисара" и с трудом выстояли в концовке. Так что, несмотря на количество набранных "турками" очков именно они в итоге решили судьбу двух первых мест в группе J.
Заглавное фото: Официальный сайт УЕФА
Иван Долинин, Rusfootball.info
Редкий случай на групповых стадиях еврокубков, когда 12-ти очков после 5-ти туров не хватает для гарантии выхода в плей-офф. С "Краснодаром" имел место быть именно он. Все понимали, что выезд в Севилью будет очень сложным - ранее здесь "Стандарт" получил 5 голов, а "Акхисар" - 6. "Андалусийцы" слывут отличным выступлением на домашней арене, но хотелось верить, что команда Мусаева сможет хотя бы дать им достойный бой.
"Краснодар" пропустил "дешевые голы"
К сожалению, с первых минут стало понятно, что это вряд ли случится. "Краснодар" стартовал с грубых ошибок при игре в обороне, следствием чего стали два быстрых гола Бен-Йеддера. Сначала "быки" не смогли справиться с высоким прессингом, а затем Фьолуссон своей безвольной борьбой с нападающим "Севильи" превратил банальный заброс из глубины в голевую передачу, приведшую к результативному выходу 1 на 1. В этой ситуации очень подходит одно выражение, сказанное Миодрагом Божовичем - были пропущены очень дешевые голы.
Исправиться за своих товарищей из защитной линии в кратчайшие сроки мог Игнатьев. У 19-летнего форварда два неплохих момента в первые 15 минут. Дважды он бил с левой - метров с 11 с разворота в верхний угол (мимо) и с линии штрафной (Вацлик был на месте). Эти вспышки активности у ворот "Севильи" долгое время оставались единственными. Лишь минут за 10 до перерыва "Краснодар" начал демонстрировать что-то похожее на свой фирменный стиль.
Перерыв на пользу не пошел
Появились быстрые перепасовки, стеночки, комбинации. В ходе одной из атак на ударной позиции оказывается Вандерсон - Вацлик с трудом цепляет мяч кончиками пальцев и не дает состояться голу. Давление "Краснодара" нарастает, и кажется, что во втором тайме "Севилья" уже не устоит. Игра идет с заметным преимуществом российского клуба. Но в перерыве с настроем "быков" происходит что-то непонятное. Они выходят из раздевалки и начинают играть так же ужасно, как в начале матча.
Безобразие в обороне, возможно, уже не такое невероятное, но результат аналогичный. Игрокам "Севильи" достаточно легко дают пройти через центр, Крицюк делает все возможное, чтобы отбить мяч, но тот все равно летит в ворота. Рамирес решает, что его нужно отбить рукой. Судьи замечают нарушение правил, отправляют эквадорца отдыхать и назначают пенальти. Рассуждать о том, стоило ли защитнику "Краснодара" играть рукой, конечно, можно, но в этом нет никакого смысла - даже в равных составах отыграться с 0:3 было бы сложно.
Спасибо "Акхисару" и "Стандарту" за выход "Краснодара" в плей-офф
Оставшись в меньшинстве, "быки", похоже, сразу же перестали верить в положительный результат. За оставшиеся 40 с лишним минут они не создали вообще ничего. "Севилья" получила владение мячом, но и ей уже ничего не надо было - свое дело она сделала. Таким образом, после гола Банеги с пенальти не случилось ничего интересного. Три раза повторенное мной слово "ничего", полагаю, хорошо подчеркивает бессмысленность второй части сегодняшнего матча. Думаю, даже сами футболисты бы не отказались усесться на газон и спокойно последить за игрой "Акхисара" и "Стандарта", от которой теперь зависела судьба "Краснодара".
К счастью, в Турции соперники были крайне расточительны. Бельгийский клуб нанес 14 ударов по воротам, но только однажды попал в створ. Спасибо вратарю "Акхисара" Милану Лукачу за то, что он с этой единственной серьезной угрозой успешно справился. Нулевая ничья позволила "Краснодару" занять второе место и выйти в плей-офф Лиги Европы. Вот такие разные могут быть результаты и эмоции - ЦСКА обыгрывает "Реал" 3:0 и остается последним, а команда Мусаева терпит разгромное поражение и все равно идет дальше.
Группа J подарила нам много различных эмоций. Так случилось, что тройка фаворитов выиграла каждый свой домашний матч. В этой ситуации забавным образом все зависело от "Акхисара". За бортом плей-офф оставался тот, кто не смог бы обыграть его на выезде. Неудачником оказался "Стандарт", хотя в этом статусе могли оказаться и "Севилья", и "Краснодар". Испанский клуб увез из Турции победу лишь благодаря голу с пенальти на 87-й минуте. "Быки" же вовсе провели слабый матч в гостях против "Акхисара" и с трудом выстояли в концовке. Так что, несмотря на количество набранных "турками" очков именно они в итоге решили судьбу двух первых мест в группе J.
Заглавное фото: Официальный сайт УЕФА
Иван Долинин, Rusfootball.info
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