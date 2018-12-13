Ужасная игра и разгромное поражение. Что это было в исполнении "Краснодара"? Хорошо, что "Акхисар" помог

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

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Ужасная игра и разгромное поражение. Что это было в исполнении "Краснодара"? Хорошо, что "Акхисар" помог

Ужасная игра и разгромное поражение. Что это было в исполнении "Краснодара"? Хорошо, что "Акхисар" помогОшибки в обороне, минимум созданных моментов у чужих ворот, удаление Рамиреса и безнадега после третьего пропущенного мяча. Rusfootball.info анализирует заключительный матч "Краснодара" в 2018-м году, результат которого, впрочем, не помешал выйти в плей-офф Лиги Европы.

Редкий случай на групповых стадиях еврокубков, когда 12-ти очков после 5-ти туров не хватает для гарантии выхода в плей-офф. С "Краснодаром" имел место быть именно он. Все понимали, что выезд в Севилью будет очень сложным - ранее здесь "Стандарт" получил 5 голов, а "Акхисар" - 6. "Андалусийцы" слывут отличным выступлением на домашней арене, но хотелось верить, что команда Мусаева сможет хотя бы дать им достойный бой.

"Краснодар" пропустил "дешевые голы"

К сожалению, с первых минут стало понятно, что это вряд ли случится. "Краснодар" стартовал с грубых ошибок при игре в обороне, следствием чего стали два быстрых гола Бен-Йеддера. Сначала "быки" не смогли справиться с высоким прессингом, а затем Фьолуссон своей безвольной борьбой с нападающим "Севильи" превратил банальный заброс из глубины в голевую передачу, приведшую к результативному выходу 1 на 1. В этой ситуации очень подходит одно выражение, сказанное Миодрагом Божовичем - были пропущены очень дешевые голы.

Исправиться за своих товарищей из защитной линии в кратчайшие сроки мог Игнатьев. У 19-летнего форварда два неплохих момента в первые 15 минут. Дважды он бил с левой - метров с 11 с разворота в верхний угол (мимо) и с линии штрафной (Вацлик был на месте). Эти вспышки активности у ворот "Севильи" долгое время оставались единственными. Лишь минут за 10 до перерыва "Краснодар" начал демонстрировать что-то похожее на свой фирменный стиль.

Перерыв на пользу не пошел

Появились быстрые перепасовки, стеночки, комбинации. В ходе одной из атак на ударной позиции оказывается Вандерсон - Вацлик с трудом цепляет мяч кончиками пальцев и не дает состояться голу. Давление "Краснодара" нарастает, и кажется, что во втором тайме "Севилья" уже не устоит. Игра идет с заметным преимуществом российского клуба. Но в перерыве с настроем "быков" происходит что-то непонятное. Они выходят из раздевалки и начинают играть так же ужасно, как в начале матча.

Безобразие в обороне, возможно, уже не такое невероятное, но результат аналогичный. Игрокам "Севильи" достаточно легко дают пройти через центр, Крицюк делает все возможное, чтобы отбить мяч, но тот все равно летит в ворота. Рамирес решает, что его нужно отбить рукой. Судьи замечают нарушение правил, отправляют эквадорца отдыхать и назначают пенальти. Рассуждать о том, стоило ли защитнику "Краснодара" играть рукой, конечно, можно, но в этом нет никакого смысла - даже в равных составах отыграться с 0:3 было бы сложно.

Спасибо "Акхисару" и "Стандарту" за выход "Краснодара" в плей-офф

Оставшись в меньшинстве, "быки", похоже, сразу же перестали верить в положительный результат. За оставшиеся 40 с лишним минут они не создали вообще ничего. "Севилья" получила владение мячом, но и ей уже ничего не надо было - свое дело она сделала. Таким образом, после гола Банеги с пенальти не случилось ничего интересного. Три раза повторенное мной слово "ничего", полагаю, хорошо подчеркивает бессмысленность второй части сегодняшнего матча. Думаю, даже сами футболисты бы не отказались усесться на газон и спокойно последить за игрой "Акхисара" и "Стандарта", от которой теперь зависела судьба "Краснодара".

К счастью, в Турции соперники были крайне расточительны. Бельгийский клуб нанес 14 ударов по воротам, но только однажды попал в створ. Спасибо вратарю "Акхисара" Милану Лукачу за то, что он с этой единственной серьезной угрозой успешно справился. Нулевая ничья позволила "Краснодару" занять второе место и выйти в плей-офф Лиги Европы. Вот такие разные могут быть результаты и эмоции - ЦСКА обыгрывает "Реал" 3:0 и остается последним, а команда Мусаева терпит разгромное поражение и все равно идет дальше.

Группа J подарила нам много различных эмоций. Так случилось, что тройка фаворитов выиграла каждый свой домашний матч. В этой ситуации забавным образом все зависело от "Акхисара". За бортом плей-офф оставался тот, кто не смог бы обыграть его на выезде. Неудачником оказался "Стандарт", хотя в этом статусе могли оказаться и "Севилья", и "Краснодар". Испанский клуб увез из Турции победу лишь благодаря голу с пенальти на 87-й минуте. "Быки" же вовсе провели слабый матч в гостях против "Акхисара" и с трудом выстояли в концовке. Так что, несмотря на количество набранных "турками" очков именно они в итоге решили судьбу двух первых мест в группе J.

Заглавное фото: Официальный сайт УЕФА

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Севилья Краснодар
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