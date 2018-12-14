Тактика и детали бесславного выезда в Прагу

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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|5
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|10
|2
|Цюрих
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|5
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|5
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|15
|2
|Селтик
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|5
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|4
|Русенборг
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|5
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|5
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|13
|2
|Фенербахче
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|5
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|4
|4
|Андерлехт
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|5
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|13
|2
|Спортинг
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Ворскла
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|5
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|11
|2
|Милан
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Олимпиакос
|5
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|6
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|10
|2
|Рапид
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|3
|Ренджерс
|6
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|6
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|18
|2
|Лацио
|6
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|Марсель
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|11
|2
|Мальмё
|6
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|9
|3
|Бешикташ
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|6
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|12
|2
|Краснодар
|6
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|3
|Стандард
|6
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|10
|4
|Акхисар
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Ренн
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Астана
|6
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|Яблонец
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|16
|2
|БАТЭ
|6
|1
|0
|1
|3
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|Види
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Тактика и детали бесславного выезда в Прагу
"Зенит" закрыл календарный сезон демонстрацией кадровых и игровых проблем. Детали в нашем аналитическом материале.
«Зениту» традиционно непросто пришлось без глубинного диспетчера (Нобоа, Паредес). В итоге основная передаточная нагрузка при началах атак легла на Нету и Краневиттера. Аргентинец очень слабо владеет длинными передачами и любыми их вариациями – забросы, диагонали, «черпачки». При 66 передачах (второй результат в команде) только 6 длинных – 3 поперечных и 3 вперед. Маркизио и Эрнани отдали по 7 длинных передач, у итальянца почти все поперечные или назад (длинная передача назад – любимая фишка российских клубов в эти дни). Выделяется только бразилец, 6 из 7 его длинных передач были вперед, нацелены и перспективны, но этого очень мало для модели игры «Зенита».
Как минимум за день до игры чехи узнали, что Паредес не прилетел и основная диспетчерская работа ляжет на ЦЗ. Иванович тоже не прилетел, поэтому с выбором главной прессинг мишени не было никаких сомнений – Нету чаще других активно накрывали, не давая сделать прицельный лонгбол. Краневиттер вместо того чтобы помогать сбрасывать прессинг своим движением, часто просто занимал место выдвигающегося из линии обороны с мячом Нету (очевидно для страховки), тем самым оставлял его без самого очевидного адресата. Так пришла одна опасная атака после неудачного дриблинга Нету. В целом Нету в этих условиях ожидаемо не справился с диспетчерскими функциями, из 11 его длинных передач подавляющее большинство -очень длинные диагонали на Смольникова.
Игра Игоря Смольникова – квинтэссенция кадровых проблем «Зенита». Смольников всегда обладал и обладает выдающейся высокоскоростной работой – спринтами. Обычно Игорь открывается на скорости за спину защитникам или просто в свободную зону. Даже если заброс на него был точный, даже если удалось обработать мяч и осталось время на принятие решения до накрыва защитником, это всё равно малоперспективно. Смольников очень ограничен как завершитель атак и очень предсказуем как тот, кто может отдать последний пасс. Дело в игровом мышлении и рабочей ноге (левая исключительно для бега, даже не для подработки мяча).
Набиуллин был чуть более разнообразен, даже пробовал войти в штрафную соперника на дриблинге (месяц назад такой дриблинг был удачен в товарищеском матче против «Шальке»), но общий уровень технической оснащенности не соответствует уровню «Зенита».
Проблема крайних защитников одна из ключевых для Семака в этом сезоне. Клуб поставил тренера в непростые условия после ухода Кришито и травмы Жиркова (об этом было известно сразу после ЧМ). Семак честно и терпеливо пытался довести имеющихся игроков, всем кандидатам (Чернов, Набиуллин, Смольников) предоставлялось достаточно возможностей, но в итоге поздней осенью Семаку пришлось решать проблему грубо и радикально – переходом на пятерку защитников, где крайних играли вингеры Кузяев и Мак. Без этого конец года для «Зенита» мог сложиться намного хуже.
Возможно, выход Набиуллина и Смольникова это не только история о том, чтобы поберечь основных игроков в ничего не значащем матче, а история о последнем смотре тех, кто с высокой вероятностью покинет команду уже этой зимой. Последний демонстративный аргумент.
О грустной тактике
С разрушенным билд-апом (начальная фаза атаки) сложно говорить о тактике «Зенита» в атаке, отсутствовал фундамент. В целом матч в Праге «Зенит» провёл типично для себя. На атакующей карте весь стиль команды - практически ничего кроме забросов и диагоналей, центр поля\полуфланги\зона 14 перед штрафной - отсутствуют как вектор для выстраивания атак.
На выходе «Зенит» имел лишь один незаблокированный удар (Маркизио из-за пределов штрафной). По модели ожидаемых голов (xG) команда набрала лишь 0.27 xG против 1.36 у «Славии». Этот результат вошел в тройку худших игрового дня ЛЕ (24 матча), вместе с результатами «Астаны» и «Цюриха».
«Славия» вышла с базовой тактикой
Чехи вышли со своей традиционной схемой 4-2-3-1, строили игру через мощные фланги и атаковали максимально широко. Отдельно стоит отметить угловые хозяев, во-первых они были на удивление разнообразны, были – забегания на опережение, скидки с ближней штанги, розыгрыши, прямая подкрутка в ворота (не удивительно, что из 10 угловых Стох хотя бы один попробовал реализовать так, Кержаков был готов), навесы на дальнюю штангу. Самая опасная подача была на 5-ой минуте, перед подачей почти все находятся за пределами штрафной или на линии штрафной, только 1 игрок располагался внутри площади. Группа из 4-х игроков стартует на опережение в центр штрафной, удар головой из убойной позиции, Кержаков делает сейв матча.
Чехи эффективно навязывали контрпрессинг и организовывали подборы в атаке, на выходе это вылилось в 26 овладеваний мячом на половине поля «Зенита» при среднем значении по сезону – 13 (это рекорд «Славии» всего календарного года, не только сезона).
Замолвим слово за Маркизио
Итальянец выдал очередной слабый матч и продолжает разочаровывать. Позиционная дисциплинированность и чтение игры позволяли Клаудио находиться всегда в гуще событий, это позволило сделать 9 перехватов, 7 попыток отбора и 10 подборов, но все это позволило вернуть владение своей команде лишь трижды. Активные оборонительные действия Маркизио провалил, лишь 1 отбор был успешным, остальные попытки как правило продолжали владение мячом соперника, но уже с отрезанным Маркизио и в более перспективной ситуации. Работа в единоборствах тоже хромала, всего 30% побед, по оборонительным единоборствам – 10% побед.
В атаке итальянец сделал пару успешных обводок (из 5 попыток), отдал больше всех передач в атакующую треть – 11 (правда 3 из них со стандартов, которые он подавал вместо Паредеса), что всё равно мало.
И тем не менее, Маркизио еще нужно время. Игрок впервые покинул родной город на постоянной основе, вся его карьера в футболе с малых лет прошла в Турине. После таких кардильных перемен стоило ждать адаптационных проблем. Клаудио приехал в расположение команды в середине сентября и пропустил все сборы. За 3 месяца в «Зените» итальянец 1 месяц набирал форму, еще почти месяц лечил простуду (после прихода первых же холодов) и травму, а последние игры проводил в суровых зимних условиях. Нужно время.
Итоги
Сергей Семак поздней осенью очень неохотно отвечал на вопросы о физическом спаде, чаще прикрываясь формулировкой, что спад только у группы игроков (что в общем-то сути не меняет). В Праге после матча Сергей Богданович наконец однозначно обозначил: «Нас не хватило на концовку года ни эмоционально, ни физически».
Сложно рассуждать о причинах такой просадки, но будет не правильно говорить только про ЧМ, травмы и очень скомканную предсезонку. Стоить обозначить еще 2 ключевых фактора, почему именно «Зенит» так сильно просел к концу года:
- Плюс 4 матча отбора к ЛЕ в отличии от остальных команд РПЛ (2 на синтетике);
- Зависимость от стиля. Ни одна команда лиги так сильно не зависит от физики. Забросы и длинные передачи требуют большего количества высокоскоростной работы и больше единоборств. В этих условиях спады сильнее, а контрасты от них показательнее.
Семаку сильно повезло, что в его команде оказались высокоинтенсивные и одаренные выносливостью игроки (Кузяев, Ерохин, Дриусси), которые сгладили некоторые проблемы. Отсюда же и привлечение в стартовый состав Эрнани в последние недели. Могло быть сильно хуже.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat и Stats Zone. Фото - "ФК Зенит"
«Зениту» традиционно непросто пришлось без глубинного диспетчера (Нобоа, Паредес). В итоге основная передаточная нагрузка при началах атак легла на Нету и Краневиттера. Аргентинец очень слабо владеет длинными передачами и любыми их вариациями – забросы, диагонали, «черпачки». При 66 передачах (второй результат в команде) только 6 длинных – 3 поперечных и 3 вперед. Маркизио и Эрнани отдали по 7 длинных передач, у итальянца почти все поперечные или назад (длинная передача назад – любимая фишка российских клубов в эти дни). Выделяется только бразилец, 6 из 7 его длинных передач были вперед, нацелены и перспективны, но этого очень мало для модели игры «Зенита».
Как минимум за день до игры чехи узнали, что Паредес не прилетел и основная диспетчерская работа ляжет на ЦЗ. Иванович тоже не прилетел, поэтому с выбором главной прессинг мишени не было никаких сомнений – Нету чаще других активно накрывали, не давая сделать прицельный лонгбол. Краневиттер вместо того чтобы помогать сбрасывать прессинг своим движением, часто просто занимал место выдвигающегося из линии обороны с мячом Нету (очевидно для страховки), тем самым оставлял его без самого очевидного адресата. Так пришла одна опасная атака после неудачного дриблинга Нету. В целом Нету в этих условиях ожидаемо не справился с диспетчерскими функциями, из 11 его длинных передач подавляющее большинство -очень длинные диагонали на Смольникова.
Игра Игоря Смольникова – квинтэссенция кадровых проблем «Зенита». Смольников всегда обладал и обладает выдающейся высокоскоростной работой – спринтами. Обычно Игорь открывается на скорости за спину защитникам или просто в свободную зону. Даже если заброс на него был точный, даже если удалось обработать мяч и осталось время на принятие решения до накрыва защитником, это всё равно малоперспективно. Смольников очень ограничен как завершитель атак и очень предсказуем как тот, кто может отдать последний пасс. Дело в игровом мышлении и рабочей ноге (левая исключительно для бега, даже не для подработки мяча).
Набиуллин был чуть более разнообразен, даже пробовал войти в штрафную соперника на дриблинге (месяц назад такой дриблинг был удачен в товарищеском матче против «Шальке»), но общий уровень технической оснащенности не соответствует уровню «Зенита».
Проблема крайних защитников одна из ключевых для Семака в этом сезоне. Клуб поставил тренера в непростые условия после ухода Кришито и травмы Жиркова (об этом было известно сразу после ЧМ). Семак честно и терпеливо пытался довести имеющихся игроков, всем кандидатам (Чернов, Набиуллин, Смольников) предоставлялось достаточно возможностей, но в итоге поздней осенью Семаку пришлось решать проблему грубо и радикально – переходом на пятерку защитников, где крайних играли вингеры Кузяев и Мак. Без этого конец года для «Зенита» мог сложиться намного хуже.
Возможно, выход Набиуллина и Смольникова это не только история о том, чтобы поберечь основных игроков в ничего не значащем матче, а история о последнем смотре тех, кто с высокой вероятностью покинет команду уже этой зимой. Последний демонстративный аргумент.
О грустной тактике
С разрушенным билд-апом (начальная фаза атаки) сложно говорить о тактике «Зенита» в атаке, отсутствовал фундамент. В целом матч в Праге «Зенит» провёл типично для себя. На атакующей карте весь стиль команды - практически ничего кроме забросов и диагоналей, центр поля\полуфланги\зона 14 перед штрафной - отсутствуют как вектор для выстраивания атак.
На выходе «Зенит» имел лишь один незаблокированный удар (Маркизио из-за пределов штрафной). По модели ожидаемых голов (xG) команда набрала лишь 0.27 xG против 1.36 у «Славии». Этот результат вошел в тройку худших игрового дня ЛЕ (24 матча), вместе с результатами «Астаны» и «Цюриха».
«Славия» вышла с базовой тактикой
Чехи вышли со своей традиционной схемой 4-2-3-1, строили игру через мощные фланги и атаковали максимально широко. Отдельно стоит отметить угловые хозяев, во-первых они были на удивление разнообразны, были – забегания на опережение, скидки с ближней штанги, розыгрыши, прямая подкрутка в ворота (не удивительно, что из 10 угловых Стох хотя бы один попробовал реализовать так, Кержаков был готов), навесы на дальнюю штангу. Самая опасная подача была на 5-ой минуте, перед подачей почти все находятся за пределами штрафной или на линии штрафной, только 1 игрок располагался внутри площади. Группа из 4-х игроков стартует на опережение в центр штрафной, удар головой из убойной позиции, Кержаков делает сейв матча.
Чехи эффективно навязывали контрпрессинг и организовывали подборы в атаке, на выходе это вылилось в 26 овладеваний мячом на половине поля «Зенита» при среднем значении по сезону – 13 (это рекорд «Славии» всего календарного года, не только сезона).
Замолвим слово за Маркизио
Итальянец выдал очередной слабый матч и продолжает разочаровывать. Позиционная дисциплинированность и чтение игры позволяли Клаудио находиться всегда в гуще событий, это позволило сделать 9 перехватов, 7 попыток отбора и 10 подборов, но все это позволило вернуть владение своей команде лишь трижды. Активные оборонительные действия Маркизио провалил, лишь 1 отбор был успешным, остальные попытки как правило продолжали владение мячом соперника, но уже с отрезанным Маркизио и в более перспективной ситуации. Работа в единоборствах тоже хромала, всего 30% побед, по оборонительным единоборствам – 10% побед.
В атаке итальянец сделал пару успешных обводок (из 5 попыток), отдал больше всех передач в атакующую треть – 11 (правда 3 из них со стандартов, которые он подавал вместо Паредеса), что всё равно мало.
И тем не менее, Маркизио еще нужно время. Игрок впервые покинул родной город на постоянной основе, вся его карьера в футболе с малых лет прошла в Турине. После таких кардильных перемен стоило ждать адаптационных проблем. Клаудио приехал в расположение команды в середине сентября и пропустил все сборы. За 3 месяца в «Зените» итальянец 1 месяц набирал форму, еще почти месяц лечил простуду (после прихода первых же холодов) и травму, а последние игры проводил в суровых зимних условиях. Нужно время.
Итоги
Сергей Семак поздней осенью очень неохотно отвечал на вопросы о физическом спаде, чаще прикрываясь формулировкой, что спад только у группы игроков (что в общем-то сути не меняет). В Праге после матча Сергей Богданович наконец однозначно обозначил: «Нас не хватило на концовку года ни эмоционально, ни физически».
Сложно рассуждать о причинах такой просадки, но будет не правильно говорить только про ЧМ, травмы и очень скомканную предсезонку. Стоить обозначить еще 2 ключевых фактора, почему именно «Зенит» так сильно просел к концу года:
- Плюс 4 матча отбора к ЛЕ в отличии от остальных команд РПЛ (2 на синтетике);
- Зависимость от стиля. Ни одна команда лиги так сильно не зависит от физики. Забросы и длинные передачи требуют большего количества высокоскоростной работы и больше единоборств. В этих условиях спады сильнее, а контрасты от них показательнее.
Семаку сильно повезло, что в его команде оказались высокоинтенсивные и одаренные выносливостью игроки (Кузяев, Ерохин, Дриусси), которые сгладили некоторые проблемы. Отсюда же и привлечение в стартовый состав Эрнани в последние недели. Могло быть сильно хуже.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat и Stats Zone. Фото - "ФК Зенит"
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