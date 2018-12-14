Тактика и детали бесславного выезда в Прагу

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

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Тактика и детали бесславного выезда в Прагу

"Зенит" закрыл календарный сезон демонстрацией кадровых и игровых проблем. Детали в нашем аналитическом материале.

«Зениту» традиционно непросто пришлось без глубинного диспетчера (Нобоа, Паредес). В итоге основная передаточная нагрузка при началах атак легла на Нету и Краневиттера. Аргентинец очень слабо владеет длинными передачами и любыми их вариациями – забросы, диагонали, «черпачки». При 66 передачах (второй результат в команде) только 6 длинных – 3 поперечных и 3 вперед. Маркизио и Эрнани отдали по 7 длинных передач, у итальянца почти все поперечные или назад (длинная передача назад – любимая фишка российских клубов в эти дни). Выделяется только бразилец, 6 из 7 его длинных передач были вперед, нацелены и перспективны, но этого очень мало для модели игры «Зенита».

Как минимум за день до игры чехи узнали, что Паредес не прилетел и основная диспетчерская работа ляжет на ЦЗ. Иванович тоже не прилетел, поэтому с выбором главной прессинг мишени не было никаких сомнений – Нету чаще других активно накрывали, не давая сделать прицельный лонгбол. Краневиттер вместо того чтобы помогать сбрасывать прессинг своим движением, часто просто занимал место выдвигающегося из линии обороны с мячом Нету (очевидно для страховки), тем самым оставлял его без самого очевидного адресата. Так пришла одна опасная атака после неудачного дриблинга Нету. В целом Нету в этих условиях ожидаемо не справился с диспетчерскими функциями, из 11 его длинных передач подавляющее большинство -очень длинные диагонали на Смольникова.

Игра Игоря Смольникова – квинтэссенция кадровых проблем «Зенита». Смольников всегда обладал и обладает выдающейся высокоскоростной работой – спринтами. Обычно Игорь открывается на скорости за спину защитникам или просто в свободную зону. Даже если заброс на него был точный, даже если удалось обработать мяч и осталось время на принятие решения до накрыва защитником, это всё равно малоперспективно. Смольников очень ограничен как завершитель атак и очень предсказуем как тот, кто может отдать последний пасс. Дело в игровом мышлении и рабочей ноге (левая исключительно для бега, даже не для подработки мяча).

Набиуллин был чуть более разнообразен, даже пробовал войти в штрафную соперника на дриблинге (месяц назад такой дриблинг был удачен в товарищеском матче против «Шальке»), но общий уровень технической оснащенности не соответствует уровню «Зенита».

Проблема крайних защитников одна из ключевых для Семака в этом сезоне. Клуб поставил тренера в непростые условия после ухода Кришито и травмы Жиркова (об этом было известно сразу после ЧМ). Семак честно и терпеливо пытался довести имеющихся игроков, всем кандидатам (Чернов, Набиуллин, Смольников) предоставлялось достаточно возможностей, но в итоге поздней осенью Семаку пришлось решать проблему грубо и радикально – переходом на пятерку защитников, где крайних играли вингеры Кузяев и Мак. Без этого конец года для «Зенита» мог сложиться намного хуже.

Возможно, выход Набиуллина и Смольникова это не только история о том, чтобы поберечь основных игроков в ничего не значащем матче, а история о последнем смотре тех, кто с высокой вероятностью покинет команду уже этой зимой. Последний демонстративный аргумент.

О грустной тактике

Тактика и детали бесславного выезда в Прагу

С разрушенным билд-апом (начальная фаза атаки) сложно говорить о тактике «Зенита» в атаке, отсутствовал фундамент. В целом матч в Праге «Зенит» провёл типично для себя. На атакующей карте весь стиль команды - практически ничего кроме забросов и диагоналей, центр поля\полуфланги\зона 14 перед штрафной - отсутствуют как вектор для выстраивания атак.



На выходе «Зенит» имел лишь один незаблокированный удар (Маркизио из-за пределов штрафной). По модели ожидаемых голов (xG) команда набрала лишь 0.27 xG против 1.36 у «Славии». Этот результат вошел в тройку худших игрового дня ЛЕ (24 матча), вместе с результатами «Астаны» и «Цюриха».



«Славия» вышла с базовой тактикой

Чехи вышли со своей традиционной схемой 4-2-3-1, строили игру через мощные фланги и атаковали максимально широко. Отдельно стоит отметить угловые хозяев, во-первых они были на удивление разнообразны, были – забегания на опережение, скидки с ближней штанги, розыгрыши, прямая подкрутка в ворота (не удивительно, что из 10 угловых Стох хотя бы один попробовал реализовать так, Кержаков был готов), навесы на дальнюю штангу. Самая опасная подача была на 5-ой минуте, перед подачей почти все находятся за пределами штрафной или на линии штрафной, только 1 игрок располагался внутри площади. Группа из 4-х игроков стартует на опережение в центр штрафной, удар головой из убойной позиции, Кержаков делает сейв матча.

Чехи эффективно навязывали контрпрессинг и организовывали подборы в атаке, на выходе это вылилось в 26 овладеваний мячом на половине поля «Зенита» при среднем значении по сезону – 13 (это рекорд «Славии» всего календарного года, не только сезона).

Замолвим слово за Маркизио

Итальянец выдал очередной слабый матч и продолжает разочаровывать. Позиционная дисциплинированность и чтение игры позволяли Клаудио находиться всегда в гуще событий, это позволило сделать 9 перехватов, 7 попыток отбора и 10 подборов, но все это позволило вернуть владение своей команде лишь трижды. Активные оборонительные действия Маркизио провалил, лишь 1 отбор был успешным, остальные попытки как правило продолжали владение мячом соперника, но уже с отрезанным Маркизио и в более перспективной ситуации. Работа в единоборствах тоже хромала, всего 30% побед, по оборонительным единоборствам – 10% побед.

В атаке итальянец сделал пару успешных обводок (из 5 попыток), отдал больше всех передач в атакующую треть – 11 (правда 3 из них со стандартов, которые он подавал вместо Паредеса), что всё равно мало.

И тем не менее, Маркизио еще нужно время. Игрок впервые покинул родной город на постоянной основе, вся его карьера в футболе с малых лет прошла в Турине. После таких кардильных перемен стоило ждать адаптационных проблем. Клаудио приехал в расположение команды в середине сентября и пропустил все сборы. За 3 месяца в «Зените» итальянец 1 месяц набирал форму, еще почти месяц лечил простуду (после прихода первых же холодов) и травму, а последние игры проводил в суровых зимних условиях. Нужно время.

Итоги

Сергей Семак поздней осенью очень неохотно отвечал на вопросы о физическом спаде, чаще прикрываясь формулировкой, что спад только у группы игроков (что в общем-то сути не меняет). В Праге после матча Сергей Богданович наконец однозначно обозначил: «Нас не хватило на концовку года ни эмоционально, ни физически».

Сложно рассуждать о причинах такой просадки, но будет не правильно говорить только про ЧМ, травмы и очень скомканную предсезонку. Стоить обозначить еще 2 ключевых фактора, почему именно «Зенит» так сильно просел к концу года:

- Плюс 4 матча отбора к ЛЕ в отличии от остальных команд РПЛ (2 на синтетике);
- Зависимость от стиля. Ни одна команда лиги так сильно не зависит от физики. Забросы и длинные передачи требуют большего количества высокоскоростной работы и больше единоборств. В этих условиях спады сильнее, а контрасты от них показательнее.



Семаку сильно повезло, что в его команде оказались высокоинтенсивные и одаренные выносливостью игроки (Кузяев, Ерохин, Дриусси), которые сгладили некоторые проблемы. Отсюда же и привлечение в стартовый состав Эрнани в последние недели. Могло быть сильно хуже.



Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.

Использована статистика InStat и Stats Zone. Фото - "ФК Зенит"
Теги: Семак Паредес Зенит Славия Маркизио
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