Сборная России сравняла счет в игре с Нигерией

Россия сравняла счет в товарищеском матче против Нигерии.

Фото: РФС / Сборная России

В эти минуты в Нижнем Новгороде продолжается товарищеская игра между сборными России и Нигерии. Матч проходит на стадионе "Нижний Новгород, на момент написания новости счет ничейный - 1:1. На 10-й минуте гости открыли счет, хозяева отыгрались двадцать минут спустя усилиями вингера Лечи Садулаева.



Отметим, нападающий грозненского "Ахмата" отличился во второй встрече подряд. Ранее Садулаев поучаствовал в разгромной победе россиян над командой Намибии (6:0).