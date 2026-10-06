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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
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Сборная России сравняла счет в игре с Нигерией

Россия сравняла счет в товарищеском матче против Нигерии.
Фото: РФС / Сборная России
В эти минуты в Нижнем Новгороде продолжается товарищеская игра между сборными России и Нигерии. Матч проходит на стадионе "Нижний Новгород, на момент написания новости счет ничейный - 1:1. На 10-й минуте гости открыли счет, хозяева отыгрались двадцать минут спустя усилиями вингера Лечи Садулаева.

Отметим, нападающий грозненского "Ахмата" отличился во второй встрече подряд. Ранее Садулаев поучаствовал в разгромной победе россиян над командой Намибии (6:0).

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