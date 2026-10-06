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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
НигерияНе начат

Сборная России объявила состав на товарищеский матч с Нигерией. Соболев - в старте

Опубликован стартовый состав сборной России на заключительную игру в рамках текущих сборов.

Товарищеская встреча между сборными России и Нигерии состоится сегодня, 6 октября, в Нижнем Новгороде. Матч пройдет на стадионе "Нижний Новгород", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскму времени.

Эта игра станет заключительной для национальной команды в рамках сборов в сентябре-октябре. Ранее подопечные Валерия Карпина уверенно обыграли сборную Ирана (2:0) и разгромили Намибию (6:0).

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