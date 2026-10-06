Сборная России объявила состав на товарищеский матч с Нигерией. Соболев - в старте

Товарищеская встреча между сборными России и Нигерии состоится сегодня, 6 октября, в Нижнем Новгороде. Матч пройдет на стадионе "Нижний Новгород", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскму времени.Эта игра станет заключительной для национальной команды в рамках сборов в сентябре-октябре. Ранее подопечные Валерия Карпина уверенно обыграли сборную Ирана (2:0) и разгромили Намибию (6:0).