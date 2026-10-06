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Миранчук забил третий гол сборной России в матче с Нигерией

Сборная России забила третий мяч в ворота Нигерии в товарищеском матче в Нижнем Новгороде.
РФС
На 54-й минуте отличился Алексей Миранчук, которому ассистировал Александр Соболев. Сейчас российская команда ведёт 3:1.

Счёт в игре открыла Нигерия - на 10-й минуте забил Келечи Ихеаначо. Россия отыгралась на 30-й минуте благодаря голу Лечи Садулаева после передачи Алексея Батракова.

Перед самым перерывом команда Валерия Карпина вышла вперёд. На 45+2-й минуте Матвей Кисляк забил после передачи Садулаева.

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