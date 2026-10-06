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Форвард "Спартака" согласовал трёхлетний контракт с "Панатинаикосом" - источник

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия согласовал условия личного контракта с "Панатинаикосом", за который с августа выступает на правах аренды.
Фото: ФК "Спартак"
По данным греческих журналистов, соглашение будет рассчитано на три года. В случае полноценного перехода 28-летний форвард будет получать 2,5 млн евро за сезон. Сам Гарсия, как утверждает источник, уже дал понять представителям греческого клуба, что не хочет возвращаться в Москву.

При этом "Панатинаикос" пока не обращался к "Спартаку" по поводу выкупа игрока. Летом стороны предусмотрели необязательную опцию трансфера за 15 млн евро, однако афинский клуб намерен попытаться согласовать более выгодные условия сделки.

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