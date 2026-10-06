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Экс-футболист сборной России рассказал, что ждёт Аргентину без Месси

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем завершении международной карьеры Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
Булыкин отметил, что уход из национальной команды является естественным этапом карьеры любого футболиста.

- Все когда-то заканчивают. Особенно это касается сборной.

После Месси обязательно появятся неплохие футболисты. Хотя ещё раз стать чемпионами мира без Месси будет очень сложно, - цитирует Булыкина "Матч ТВ".

Прощальный матч 39-летнего Месси за Аргентину состоится 7 октября против Бенина. За национальную команду форвард провёл 207 встреч, в которых забил 125 мячей и сделал 67 результативных передач. Вместе со сборной он выиграл чемпионат мира и два Кубка Америки.

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