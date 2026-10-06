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Туманов рассказал, чего ждёт от прощальной игры Месси за Аргентину

Бывший вице-президент Российского футбольного союза Александр Туманов поделился ожиданиями от прощального матча Лионеля Месси за сборную Аргентины.
Фото: Getty Images
Он считает, что встреча получится яркой и эмоциональной, а сам форвард сможет отметиться забитым мячом.

- Этот матч станет праздником, где будет присутствовать грусть. Потому что такой большой футболист завершает карьеру.

Месси обязательно забьет гол в своем прощальном матче. У него ожидается очень красивое прощание со сборной Аргентины. У Месси была блестящая карьера. Он - мегазвезда, - цитирует Туманова "Матч ТВ".

Прощальная встреча 39-летнего Месси за национальную команду пройдет в Буэнос-Айресе против сборной Бенина.

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