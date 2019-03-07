Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы







"Арсенал" – "Валенсия"









"Айнтрахт" – "Челси"

Эмери, у которого большие проблемы с гостевыми встречами, будет играть против знакомой испанской «Валенсии», а «Челси» ждёт мощный «Айнтрахт» с потрясающей поддержкой болельщиков и кадровыми проблемами.Часто говорят о том, что для топовых клубов победа в Лиге Европы не годится даже для утешения по итогам проваленного сезона. С одной стороны, это правда. Тот же Почеттино (а вы понимаете, что «Тоттенхэм» не из самых крутых в мировом футболе), три года назад попавший в плей-офф на Дортмунд, торопливо сливал турнир, выставляя второсортный состав.С другой, титулом не брезговал мадридский «Атлетико». В конце концов, почему бы и нет, если длина скамейки позволяет распределить силы?Но на этот раз у Эмери и Сарри не будет оправданий на эту тему. Обоим лондонским клубам было бы крайне полезно взять еврокубковый трофей. Всё дело в Лиге чемпионов - в Англии на неё претендуют сразу четыре команды, а мест осталось только пара. Пока что в фаворе «Тоттенхэм» и «Челси», но за два оставшихся тура всё ещё может измениться.Эмери долгое время тренировал в Испании, так что попадание на «Валенсию» для него удобнее, чем могло быть в случае с немцами: различить слабые стороны противника ему будет наверняка легче.Правда, не факт, что это поможет. «Валенсия» проводит убедительный сезон. Она вышла в финал испанского Кубка, где будет рубиться с «Барселоной», достойно шла в чемпионате, хоть в итоге и претендует на место в следующем сезоне только в Лиге Европы: побеждала «Реал», играла вничью с «Барселоной» и устанавливала рекордную серию без поражений.Тем более, у «Валенсии» неплохо получается с английскими клубами. На старте этого сезона, когда испанская команда ещё играла в Лиге Чемпионов, «Валенсия» встречалась с «Манчестер Юнайтед» - и не проиграла манкунианцам. На выезде удержала ничью, а дома вовсе победила.У «Арсенала» сейчас – кошмарный отрезок. «Канониры» проиграли три матча подряд, причём не самым могучим соперникам – «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптону» и «Лестеру». Последний матч получился особенно показательным – «лисы» просто разрывали команду Эмери. Счёт и так получился крупным (0:3), но если бы не вратарь Лено, всё могло оказаться ещё хуже.При этом в Лиге Европы у Эмери получается куда лучше, чем в чемпионате. Лондонцы вообще не заметили сопротивления «Наполи» в прошлом раунде и прошли одного из фаворитов турнира легко и без всяких проблем.Ключевое в этой паре заключается и в том, сможет ли «Арсенал» в кои-то веки качественно сыграть на выезде. При Эмери «пушкари» просто ужасны за пределами своей арены: если смотреть таблицу АПЛ по результатам дома «Арсенал» окажется на 3 месте. Если по гостевым – на 10-м.На этот раз ещё не совсем удачно сложился жребий – вторая игра будет на территории «Валенсии». А после неё уже ничего не исправишь...- Фаворит Лиги Чемпионов это команда, имеющая в своем составе Месси. Если бы это было не так, шансы каждого полуфиналиста были бы по 25 процентов, - говорил Почеттино перед полуфиналом с «Аяксом».Слова наставника «Тоттенхэма» можно перенести и на Лигу Европы. Здесь, правда, нет Месси, зато есть Азар. И это, безусловно, главная звезда, которая должна зарешать в игре с немцами.Бельгийца упорно сватают в «Реал», и всё выглядит так, будто летом Азар действительно покинет Англию. Так что помочь команде на будущий год лидеру «синих» будет наверняка приятнее – напоследок оставить о себе хорошую память и больше никогда не играть в Лиге Европы, ведь «Реал» специализируется на более серьёзных турнирах.«Челси» выше «Арсенала» в таблице, но дела у Сарри идут не очень хорошо. В последних турах он тоже терял очки (но и противостоял ему «МЮ» и «Ливерпуль», а не «Кристал Пэлас» и «Лестер»), а ещё им не очень довольны болельщики: переезд Игуаина не решил проблем «Челси» в атаке. Если боссы «синих» захотят оставить специалиста на следующий год, летом надо будет экстренно находить нового форварда.Но прямо сейчас у лондонцев проблемы и с обороной. Не сыграет Кэйхилл - у него проблемы с ахилловым сухожилием. Рюдигер вылетел на три месяца и точно не поможет партнёрам в текущем сезоне. Сарри рассказал на пресс-конференции, что он уже пробовал Аспиликуэту как центрального защитника. Всё это не от хорошей жизни.Эти кадровые проблемы возникли на фоне очень грозного соперника. Может, кто-то по незнанию записывает Франкфурт в совершенные андердоги, но это не так (хотя и фаворитом он, естественно, не является). На пути к полуфиналу «Айнтрахт» выбил из турнира «Шахтер», «Интер» и «Бенфику». А ещё немцы играют в том стиле, который максимально неудобен для Сарри – немцы атакуют максимально вертикальным путём, так что контролирующая мяч английская команда может оказаться очень уязвимой.Но и у «Айнтрахта» есть кадровые проблемы. Первый матч пропустит Ребич (один из важнейших игроков атаки) из-за дисквалификации, а ещё не факт, что вернётся к ответной игре форвард Себастьен Аллер.Так что в этом вопросе соперника уравнены.