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Название Дата Хозяева Счёт Гости
B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы

Эмери, у которого большие проблемы с гостевыми встречами, будет играть против знакомой испанской «Валенсии», а «Челси» ждёт мощный «Айнтрахт» с потрясающей поддержкой болельщиков и кадровыми проблемами.

Значение Лиги Европы

Часто говорят о том, что для топовых клубов победа в Лиге Европы не годится даже для утешения по итогам проваленного сезона. С одной стороны, это правда. Тот же Почеттино (а вы понимаете, что «Тоттенхэм» не из самых крутых в мировом футболе), три года назад попавший в плей-офф на Дортмунд, торопливо сливал турнир, выставляя второсортный состав.

С другой, титулом не брезговал мадридский «Атлетико». В конце концов, почему бы и нет, если длина скамейки позволяет распределить силы?

Но на этот раз у Эмери и Сарри не будет оправданий на эту тему. Обоим лондонским клубам было бы крайне полезно взять еврокубковый трофей. Всё дело в Лиге чемпионов - в Англии на неё претендуют сразу четыре команды, а мест осталось только пара. Пока что в фаворе «Тоттенхэм» и «Челси», но за два оставшихся тура всё ещё может измениться.




"Арсенал" – "Валенсия"





Эмери долгое время тренировал в Испании, так что попадание на «Валенсию» для него удобнее, чем могло быть в случае с немцами: различить слабые стороны противника ему будет наверняка легче.

Правда, не факт, что это поможет. «Валенсия» проводит убедительный сезон. Она вышла в финал испанского Кубка, где будет рубиться с «Барселоной», достойно шла в чемпионате, хоть в итоге и претендует на место в следующем сезоне только в Лиге Европы: побеждала «Реал», играла вничью с «Барселоной» и устанавливала рекордную серию без поражений.

Тем более, у «Валенсии» неплохо получается с английскими клубами. На старте этого сезона, когда испанская команда ещё играла в Лиге Чемпионов, «Валенсия» встречалась с «Манчестер Юнайтед» - и не проиграла манкунианцам. На выезде удержала ничью, а дома вовсе победила.

У «Арсенала» сейчас – кошмарный отрезок. «Канониры» проиграли три матча подряд, причём не самым могучим соперникам – «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптону» и «Лестеру». Последний матч получился особенно показательным – «лисы» просто разрывали команду Эмери. Счёт и так получился крупным (0:3), но если бы не вратарь Лено, всё могло оказаться ещё хуже.

При этом в Лиге Европы у Эмери получается куда лучше, чем в чемпионате. Лондонцы вообще не заметили сопротивления «Наполи» в прошлом раунде и прошли одного из фаворитов турнира легко и без всяких проблем.

Ключевое в этой паре заключается и в том, сможет ли «Арсенал» в кои-то веки качественно сыграть на выезде. При Эмери «пушкари» просто ужасны за пределами своей арены: если смотреть таблицу АПЛ по результатам дома «Арсенал» окажется на 3 месте. Если по гостевым – на 10-м.

На этот раз ещё не совсем удачно сложился жребий – вторая игра будет на территории «Валенсии». А после неё уже ничего не исправишь...





"Айнтрахт" – "Челси"




- Фаворит Лиги Чемпионов это команда, имеющая в своем составе Месси. Если бы это было не так, шансы каждого полуфиналиста были бы по 25 процентов, - говорил Почеттино перед полуфиналом с «Аяксом».

Слова наставника «Тоттенхэма» можно перенести и на Лигу Европы. Здесь, правда, нет Месси, зато есть Азар. И это, безусловно, главная звезда, которая должна зарешать в игре с немцами.

Бельгийца упорно сватают в «Реал», и всё выглядит так, будто летом Азар действительно покинет Англию. Так что помочь команде на будущий год лидеру «синих» будет наверняка приятнее – напоследок оставить о себе хорошую память и больше никогда не играть в Лиге Европы, ведь «Реал» специализируется на более серьёзных турнирах.

«Челси» выше «Арсенала» в таблице, но дела у Сарри идут не очень хорошо. В последних турах он тоже терял очки (но и противостоял ему «МЮ» и «Ливерпуль», а не «Кристал Пэлас» и «Лестер»), а ещё им не очень довольны болельщики: переезд Игуаина не решил проблем «Челси» в атаке. Если боссы «синих» захотят оставить специалиста на следующий год, летом надо будет экстренно находить нового форварда.

Но прямо сейчас у лондонцев проблемы и с обороной. Не сыграет Кэйхилл - у него проблемы с ахилловым сухожилием. Рюдигер вылетел на три месяца и точно не поможет партнёрам в текущем сезоне. Сарри рассказал на пресс-конференции, что он уже пробовал Аспиликуэту как центрального защитника. Всё это не от хорошей жизни.

Эти кадровые проблемы возникли на фоне очень грозного соперника. Может, кто-то по незнанию записывает Франкфурт в совершенные андердоги, но это не так (хотя и фаворитом он, естественно, не является). На пути к полуфиналу «Айнтрахт» выбил из турнира «Шахтер», «Интер» и «Бенфику». А ещё немцы играют в том стиле, который максимально неудобен для Сарри – немцы атакуют максимально вертикальным путём, так что контролирующая мяч английская команда может оказаться очень уязвимой.

Но и у «Айнтрахта» есть кадровые проблемы. Первый матч пропустит Ребич (один из важнейших игроков атаки) из-за дисквалификации, а ещё не факт, что вернётся к ответной игре форвард Себастьен Аллер.

Так что в этом вопросе соперника уравнены.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Арсенал Лондон Челси Айнтрахт Валенсия
Сегодня, 12:42
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