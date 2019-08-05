"Спартак" узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы

Московский "Спартака", которому в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит сыграть против швейцарского клуба "Тун", узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Олега Кононова туда попадет.В результате жеребьевки, которая состоялась 5 августа в Ньоне, соперником "Спартака" или "Туна" может стать победитель пары "Брондбю" — "Брага".21 победитель раунда плей-офф попадет в групповой этап, где присоединится к 17 командам, получившим прямые путевки, четырем командам, уступившим в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, и шести командам, проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов.Первые матчи раунда плей-офф состоятся 22 августа, а ответные пройдут 29 августа.