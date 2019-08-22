Олег Кононов: нельзя списывать "Спартак" со счетов. Когда проведем второй матч, тогда поговорим

Главного тренера "Спартака" Олега Кононова на пресс-конференции после поражения от "Браги" (0:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы выразил мнение, что в противостоянии с португальской комнадой еще ничего не решено.

Фото: ФК "Спартак"