Олег Кононов: нельзя списывать "Спартак" со счетов. Когда проведем второй матч, тогда поговорим
Главного тренера "Спартака" Олега Кононова на пресс-конференции после поражения от "Браги" (0:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы выразил мнение, что в противостоянии с португальской комнадой еще ничего не решено.
Фото: ФК "Спартак"
"Если брать португальский футбол, их сборную, вы понимаете, что это серьезная команда. Здесь могу сказать, что для нас результат неприемлемый, но у нас есть еще шансы. Нельзя нас списывать со счетов — впереди вторая игра. Когда проведем ее, тогда поговорим", - цитирует Кононова Sport24.ru.
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