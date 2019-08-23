- Поначалу было не особо привычно — в Москве такой погоды нет. Душно. Но поле и соперник позволяли держать мяч и подстраивать игру под свой стиль.
Наверное, мы не ожидали, что "Брага" сядет и будет контролировать мяч. Думали, больше прессинга будет, больше активности. Но потом мы стали перестраиваться, играть в пас, моменты были. Только не хватало последнего паса. Надо было не обыгрывать двух соперников, а пасом отыграться. Сами, наверное, не поверили в себя.
Самая большая сложность – это то, что мы сами не поверили в свои силы. Можно было спокойно играть, что моментами и показывали. Пацаны у них техничные, хорошие. Но агрессии, прессинга от них не было.
Не пройти такую "Брагу" будет катастрофой. Надо просто поверить в свои силы. В Москве обязательно добьемся результата, - приводит слова игрока sport24.
Ещенко: не пройти такую "Брагу" будет катастрофой
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал поражение от португальского клуба (0:1) в гостевой игре плей-офф квалификации Лиги Европы
Фото: официальный сайт "Спартака"
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