"Базель" - "Краснодар": стали известны стартовые составы

"Краснодар" определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля".



"Базель": Омлин, Петретта, Альдерете, Джюмерт, Видмер, Джака, Буа, Фрай, Дзуффи, Штокер, Кабрал.



Запасные: Николич, Кузманович, Кампо, Окафор, Риверос, Рамирес, Бергстрем.



"Краснодар": Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес, Вильена, Камболов, Олссон, Сулейманов, Игнатьев, Вандерсон.



Запасные: Адамов, Фьолусон, Ари, Намли, Берг, Уткин, Стоцкий.