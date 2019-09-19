"Краснодар" определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля".
"Базель": Омлин, Петретта, Альдерете, Джюмерт, Видмер, Джака, Буа, Фрай, Дзуффи, Штокер, Кабрал.
Запасные: Николич, Кузманович, Кампо, Окафор, Риверос, Рамирес, Бергстрем.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес, Вильена, Камболов, Олссон, Сулейманов, Игнатьев, Вандерсон.
Запасные: Адамов, Фьолусон, Ари, Намли, Берг, Уткин, Стоцкий.
"Базель" - "Краснодар": стали известны стартовые составы
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