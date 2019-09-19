Магомед-Шапи Сулейманов: нет никакого понимания, что произошло. "Базель" не показал чего-то особенного
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов подвел итоги матча с "Базелем" (0:5) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Нет никакого понимания, что произошло. С самого начала хотели выиграть. Хотелось бы попросить прощения у наших болельщиков, потому что мы не должны были так играть. "Базель" не показал чего-то особенного. Это наши ошибки, мы за них поплатились. Нельзя так ошибаться на таком уровне. Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1", — сказал Сулейманов в эфире "Матч ТВ".
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