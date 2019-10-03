Бистрович: плохие вторые таймы? Я не думаю, что дело в усталости, мы хорошо готовы

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал второе поражение в группе Лиги Европы

Фото: Rusfootball.info

- Мы хорошо играли в первом тайме, как и в начале второго. Не успели забить гол, который вывел бы нас вперёд. А потом мы пропустили.



Плохие вторые таймы, особенно в еврокубках? Не могу сейчас сказать. Если бы мы забивали свои моменты, ситуация была бы другой.



- Может, дело в усталости?



- Я не думаю, что в ней, мы хорошо готовы.



Шансы на выход из группы? Конечно остаются, ещё четыре матча. Надо сделать всё возможное, чтобы выиграть, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.



