Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Краснодаром" и "Хетафе" (1:2), а также ЦСКА и "Эспаньолом" (0:2).
"Я ожидал такой игры от "Хетафе", "Краснодар" во втором тайме стал напрягать испанцев, создавать много моментов с выходом Ари, но "Краснодар" поздно включился в борьбу. Было тяжеловато "Краснодару с "Хетафе", испанцы умело оборонялись и добились тяжелой победы для себя.
ЦСКА нужно было реализовать свои моменты с "Эспаньолом", честно говоря этот результат немного удивил. Было слишком много разговоров о том, что "Эспаньол" слабый соперник. По игре ЦСКА не сыграл так агрессивно, как играет свои игры. Это был самый большой сюрприз.
Но следующие игры у "Краснодара" и ЦСКА будут совершенно другими, настрой и отношение будет другим. Сейчас тренерский штаб наших клубов проанализируют соперников, поэтому я думаю, что шансы еще будут в гостях", — сказал Черышев в беседе с Sport24.
Дмитрий Черышев: следующие игры у "Краснодара" и ЦСКА будут совершенно другими
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