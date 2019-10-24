Бывший футболист московского "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — "Ференцварош", который состоится в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" сегодня, 23 октября. Начало игры — в 19:55 мск.
"ЦСКА в этом сезоне не хватает стабильности — команда Виктора Гончаренко допускает массу ошибок в обороне, чем часто пользуются соперники. Пока в РПЛ армейцы пятые, но от первого "Локомотива" их отделяет всего одна победа. В Лиге Европы ЦСКА проиграл "Лудогорцу" (1:5) и "Эспаньолу" (0:2), закрепившись на последнем месте в группе.
"Ференцварош" также особой стабильностью в этом сезоне не отличается — команда Сергея Реброва взяла лишь один балл в двух турах Лиги Европы. В первой встрече "зеленые орлы" сумели вырвать ничью (1:1) у "Эспаньола" в Испании, но проиграли 0:3 в следующем туре "Лудогорцу", который летом сумели выбить из квалификации Лиги чемпионов.
ЦСКА сегодня не имеет особого выбора — "армейцам" для продолжения борьбы в Лиге Европы нужна только победа, поэтому рисковать они наверняка сегодня будут. "Ференцварош" далеко не идеально играет в обороне, и хозяева явно сухим его не оставят, но и ЦСКА регулярно пропускает, поэтому есть все шансы увидеть результативный матч", — цитирует Калиниченко Vseprosport.ru.
Калиниченко: ЦСКА будет рисковать, есть все шансы увидеть результативный матч
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