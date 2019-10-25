Грушевский: над ЦСКА злорадствуют даже болельщики тех команд, которые нигде не выступают

"Я болею за ЦСКА более 45 лет. За это время были не только громкие победы, так что я человек закаленный. Меня голыми поражениями не возьмешь. Вчера было третье подряд поражение в Лиге Европы. Это выглядит очень печально и удручающе. Это морально прибивает нас, болельщиков ЦСКА, что греха таить. Это дает прекрасную пищу для троллинга со стороны болельщиков других команд. Ну ладно еще те, которые выступают в Лиге чемпионов или хотя бы в Лиге Европы. Но злорадствуют даже болельщики тех команд, которые нигде не выступают. В этом мы сами виноваты. Нечего на зеркало пенять. Безусловно, это все очень и очень для нас плохо.
Вчерашний матч был важен не только, как возможность набрать первые очки, но и эмоционально встряхнуться. В принципе, матч прошел с большим преимуществом ЦСКА, но это преимущество мы не смогли воплотить в забитые мячи. Один из немногих моментов венгерского клуба у наших ворот обернулся голом. Еще не где-нибудь в середине матча, чтобы были какие-то шансы отыграться, а в самой концовке, когда у нас сил уже не осталось. С одной стороны могу сказать, несчастный случай, не повезло. А на это люди могут сказать, а в других матчах вам тоже так не повезло. Так что наша собственная вина здесь превалирует.
На второе место я бы поставил невезение. Боюсь, что это каким-то образом связано с нашими собственными футбольными грехами. Что-то не так происходит, и из-за чего получается такая неувязочка во вчерашнем матче. Но, тем не менее я начал с того, что я болельщик с 45-летним стажем, поэтому это нужно пережить и идти дальше готовиться к воскресному матчу против "Динамо". Это будет для нас тяжелая игра. "Динамо" всегда очень хорошо настраивается на ЦСКА, поэтому будем надеяться, что команда оправится после морального удара, полученного вечером четверга на своем стадионе. И на своем стадионе же сыграет также неплохо в нападении, будет создавать столько же голевых моментов, но при этом станет их реализовывать, а не транжирить. Тогда результат воскресного матча будет более позитивным для болельщиков ЦСКА.
Есть ли какие-то шансы еще исправить ситуацию в Лиге Европы? Если быть совсем сухим реалистом, то следует признать, что шансы весьма и весьма призрачные. И они зависят не столько и не сколько от ЦСКА, как от соперников в группе, что они будут терять очки выгодным для ЦСКА образом. Такое бывает. В жизни ЦСКА позднего периода при Леониде Слуцком были ситуации, когда в группе Лиги чемпионов в решающих матчах соперники теряли очки именно так, что позволяли выйти нам из группы. Пару раз было. Но это должно быть слишком шикарное совпадение. Я не скажу, что я в это верю. Вчера ЦСКА упустил очередные шансы на возможность выйти из группы, остались неочевидные. И я совсем не уверен, что эти шансы еще появятся. Так что будем реалистами и пожелаем ЦСКА начать набирать эти очки, хотя бы для собственной уверенности и компенсации в глазах болельщиков", - цитирует Грушевского Sport24.ru.
Грушевский: над ЦСКА злорадствуют даже болельщики тех команд, которые нигде не выступают
Известный эстрадный артист и болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение от "Ференцвароша" в матче Лиги Европы.
Фото: Rusfootball.info
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