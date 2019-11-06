ЦСКА готовится к вылету на игру 4-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским клубом "Ференцварош". Вместе с командой в Венгрию отправится полузащитник Алан Дзагоев, не игравший с февраля из-за травмы. Об этом сообщает Sport24.
Матч "Ференцварош" — ЦСКА состоится 7 ноября. Начало — в 23:00 мск. Напомним, что в Москве армейцы уступили венграм (0:1). В трех сыгранных матчах ЦСКА набрал 0 очков и занимает последнее место в группе H.
Дзагоев, не игравший с февраля, полетел с ЦСКА на игру с "Ференцварошем"
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