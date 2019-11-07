"Эспаньол" забил шесть голов "Лудогорцу"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Эспаньол" разгромил "Лудогорец" со счетом 6:0.



4 тур



Голы: Мелендо, 4, Лопес, 19, Варгас, 36 (пенальти), Кампусано, 52, Педроса, 73, Феррейра, 76



Эспаньол: Диего Лопес, Вила, Калеро, Бернардо (Педроса, 46), Лопес, Коршья, Гранеро, Лосано, Мелендо (У Лэй, 71), Варгас, Кампусано (Феррейра, 66).



Лудогорец: Илиев, Недялков, Терзиев, Форстер, Сисинью, Марселинью (Икоко, 21), Баджи, Горальски, Вандерсон (Диаков, 77), Кешеру (Анисет, 39), Лукоки.



Предупреждения: Горальски, 25, 35, Баджи, 90, Лукоки, 90+1



Удаление: Форстер, 13, Горальски, 35