Мата — о выходе "МЮ" в плей-офф ЛЕ: теперь мы хотим быть на вершине

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Партизаном" (3:0). "МЮ" лидирует в турнирной таблице группы L и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф раунде турнира."Нам была нужна такая игра, где мы могли показать хороший футбол, забить в первом тайме и получать удовольствие. Сегодня болельщики счастливы, а мы преодолели квалификацию.У нас все хорошо в Лиге Европы. Мы прошли групповой раунд, что было нашей первой целью, но мы хотим оказаться на вершине. Мы хотим продолжать улучшать позиции в АПЛ, и все еще выступаем в двух других турнирах.Всегда приятно отправляться на следующий матч после победы. Наша уверенность в себе на хорошем уровне, мы получили удовольствие от игры. Теперь постараемся повторить хороший футбол в АПЛ", — цитирует Мату ВВС.