Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем".
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Бистрович, Кучаев, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Ахметов, Дзагоев, Нисимура, Бийол, Шарлия, Щенников.
"Лудогорец": Илиев, Сисиньо, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселиньо, Баджи, Анисе Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.
Запасные: Ренан, Битон, Шверчок, Чибота, Дяков, Икоко, Моци.
ЦСКА - "Лудогорец": команды назвали составы
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