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ЦСКА забил первый домашний гол в пятом туре этой Лиги Европы. Вот счастье-то

Отомстить «Лудогорцу» не удалось. Шансы на плей-офф потеряны
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Дзагоева в старте не оказалось, хотя Гончаренко до матча говорил, что Алан готов. Не случилось и московского полурезервного состава, который ожидали некоторые журналисты – несмотря на турнирную безнадёжность (надо было побеждать «Лудогорец» 4:0, потом «Эспаньол» и молиться за другие результаты), отбывать номер красно-синие не собирались.

Виктор Гончаренко, кстати, не всегда был настолько принципиален. В 2011-м Василий Уткин даже говорил, что белорусский тренер (он рулил тогда БАТЭ) должен гореть в аду – причиной этому стал не основной состав на матч против «Барселоны» в ЛЧ.

С другой стороны, это всего лишь Лига чемпионов. В ней Гончаренко хотя бы дважды разматывал с «армейцами» «Реал». А вот в Лиге Европы с «Лудогорцем» сложился совсем другой уровень сопротивления. С ними не забалуешь.


Старт матча против «Лудогорца» идеально подчеркнул проблемы ЦСКА в домашних матчах этой Лиги Европы. Команда отлично разбегалась – во многом благодаря акцентированно выдвинутым Облякову и Влашичу, - выходила на ворота, удачно юлила перед защитниками, доводила до удара... И не забивала.

Продолжился кошмар Николы Влашича. В игре против «Ференцвароша» хорват не забил в пустой угол, загубив главный момент всего матча. С болгарами тоже сыграл скверно – запоротый штрафной с прекрасной позиции, удар на трибуну с линии штрафной в начале встречи. А потом он просто пропал.

Два эпизода были за Сигурдссоном, но исландец оказывался недостаточно тонок, чтобы отблагодарить прекрасного в подыгрыше Чалова. Но главный его момент остался на второй тайм.


На экваторе тайма «армейский» задор поугас и стало как-то совсем печально. ЦСКА ещё входил в чужую штрафную, но под удар вывести уже не удавалось, а перед своими воротами бывало нервно. Сначала привёз Кучаев, игравший слева, а потом неудачный отскок от Карпова заставил Акинфеева отчитать молодого защитника. Не так ярко выглядел даже энергичный Обляков, очень бодро включившийся с первых минут.

Учитывая, что всё развивалось по привычному сценарию, было тревожно. Потому что при традиционном ходе вещей в случае с Лигой Европы и ЦСКА москвичи должны были пропустить какую-нибудь глупость и упустить выигрышный матч.


Чем-то таким запахло на 50-й минуте. Кешерю, забивший в Болгарии ЦСКА три мяча, бросил мяч в штрафную Акинфеева, а Магнуссон не стал делать рывок за Лукоки. Нападающий гостей бил из убойной позиции, но минуло.

Гончаренко прикинул, что эволюционный путь приведёт к известному итогу, поэтому решил совершить революцию – выпустил Дзагоева, ещё не игравшего в Лиге Европы в этом сезоне. Но Алан не сразу вошёл в игру. А через десять минут ЦСКА пропустил. Рывок опять прозевали центральные защитники, причём виноваты по эпизоды все сразу.

На лице Гончаренко показалось дежурное отчаяние, но ключевое решение он уже принял. За несколько минут до пропущенного вышел Ахметов. Он и стал главным катализатором того, что ЦСКА быстро сравнял. Дзагоев (всё-таки сработало!) бросил на Ахметова, а тот выдал железобетон на Чалова. В упор Фёдор мяч всё же пропихнул.

Это был первый гол ЦСКА на домашнем поле в Лиге Европы. В пятом туре. А комментаторы праздновали так, будто Фёдор сравнивал в финале. Нелёгкая у них всё-таки работа...


***

На домашний гол ЦСКА в этом групповом этапе хватило. На победу – нет. Было ещё хорошее проникновение Ахметова, но его никто не поддержал. Был второй гол Чалова, который находился в очевидном офсайде. А в остальном всё примерно то же, что мы видели до этого.

Москвичи закончили с Лигой Европы максимально бесславно. Будет ещё игра с «Эспаньолом», но она уже ничего не решает. ЦСКА будет последним.

Провал красно-синих выглядит, конечно, самым сочным в этом сезоне еврокубковых кошмаров. «Арсенал» всё-таки дебютант. «Спартак» всё-таки «Спартак», а ещё там был Кононов. «Локомотив» вообще по-хорошему провалил только один матч.

А вот для пионеротряда это особо жёсткое приземление после прошлогодней Лиги чемпионов. Отдельно – для лидеров Чалова и Влашича, которые вроде бы рассчитывают на топ-лиги.

Фото: ПФК ЦСКА, РИА


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Теги: ЦСКА Лудогорец Чалов Дзагоев Гончаренко
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