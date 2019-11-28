ЦСКА забил первый домашний гол в пятом туре этой Лиги Европы. Вот счастье-то

Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:

Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ .

Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.



Мы в социальных сетях: