Бывший футболист "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал победу "быков" в домашнем матче против "Базеля" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:0).
"Краснодар" забил свой момент, правда, привел матч к нервной концовке. Главное, заработал очки и продолжает биться за выход в плей-офф Лиги Европы. Из-за чего плохая реализация в первом тайме? Из-за того, что не забивали футболисты, такое бывает. Видимо, все так легко давалось, и во втором тайме ожидалось, что "Базель" так и продолжит. А "Базель" начал огрызаться, и игра переросла в нечто тяжелое.
Красная карточка Ари? Нельзя делать такие вещи, тем более он является лидером команды. Это бред, честно. Как бы тебя не провоцировали — не нужно реагировать. Но не всегда это получается, поэтому бывает такое", - цитирует Быстрова Sprot24.ru.
Быстров - об удалении Ари: нельзя делать такие вещи, он лидер команды. Это бред
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