Главный тренер "Базеля" Марсель Коллер после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы отметил, что был бы доволен ничейному результату.
"Счет 5:0 в первом матче был слишком большим. "Краснодар" — это хорошая команда. В первом отрезке матча мы были послабее, во втором игра пошла лучше, но мы играли не очень компактно. Однако нельзя сказать, что мы допустили много моментов. Нашу команду устроила бы и ничья, но не получилось. Порой мелочи влияют на результат", - цитирует Коллера ТАСС.
Тренер "Базеля": в матче с "Краснодаром" нас бы устроила и ничья. Но не получилось
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