Полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена прокомментировал победу над "Базелем" (1:0) в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы. Единственный мяч "быки" забили на 72-й минуте, когда Ари реализовал пенальти, назначенный за фол на нем же.
"Игра могла сложиться легче, реализуй мы свои моменты в первом тайме. Не получилось, поэтому некая нервозность присутствовала вплоть до финального свистка. Мы очень сильно хотели победить, поэтому приходилось бороться за каждый мяч, действовать агрессивно.
Теперь нужно забыть матч с "Базелем" и усердно готовиться к "Хетафе". Нам нужно настроиться как следует и показать свой лучший футбол. Думаю, выйти из группы для нас не такая уж и трудная задача", — приводит слова Вильены пресс-служба УЕФА.
"Базель" возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в активе 10 очков. На второй строчке идет "Хетафе" (9), на третьей — "Краснодар" (9). Замыкает квартет "Трабзонспор" (1).
В заключительном туре "Базель" сыграет с "Трабзонспором", а "Хетафе" примет "Краснодар".
Де Вильена: выйти из группы ЛЕ — не такая и трудная задача для "Краснодара"
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