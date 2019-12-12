Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Хетафе» (0:3).
«У нас были шансы до 75-й минуты. Да, кроме одной подачи в первом тайме вспомнить стопроцентные моменты сложно, мы ожидали большего друг от друга и гораздо более приятного результата. Но 0:3, конечно, это очень плохо», — цитирует Берга «Чемпионат».
Берг: мы ожидали большего друг от друга. 0:3 - это очень плохо
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