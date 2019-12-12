Когда уже поздно. ЦСКА прекратил серию "Эспаньола", но радости уже никакой

До начала игры тренер ЦСКА Гончаренко несколько раз подчёркивал, что не решавший ничего с точки зрения турнирной таблицы матч против "Эспаньола", имеет значение. Вспоминал даже про рейтинговые очки.
И вроде бы Гончаренко выставил основной состав - и Чалов, и Влашич, и Магнуссон оказались в старте, - но при этом не попал даже в заявку Игорь Акинфеев. И сразу стало всё понятно.
С другой стороны, когда, если не в таких играх, давать возможность сыграть Помазуну?
"Эспаньол" ко второй игре против ЦСКА опустился уже на последнее место Примеры, но лидировать в группе Лиги Европы команде это не мешало. Не успела игра разогнаться, как защитник Карпов ненароком приложил до рассечения локтём Кампусано - пару минут пришлось наблюдать за тем, как над ним колдовали врачи.
А сразу после этого совсем буднично хозяева сделали первый момент. Слабый в конце года Фернандес задержался у своих ворот, что не позволило зафиксировать офсайд, а Пьятти выскочил один на один. Долговязый Помазун не дрогнул.
После испанских злоключений "Краснодара" настроение и так было на нуле, так еще не впечатляла игра ЦСКА. На старте матча ЦСКА выглядел максимально готовым переплюнуть антирекорд "Спартака", который занял последнее место в группе в прошлом году с пятью очками в запасе. Если что, на момент стартового свистка в активе у красно-синих было лишь два балла.
Первую реальную возможность ЦСКА заработал на экваторе тайма, когда центральные защитники "Эспаньола", очевидно, задремали, а Влашич наконец-то сделал что-то хорошее. Федор Чалов вышел один на один, но снова подтвердил, что он не в форме - возможность вывести команду вперед нападающий не использовал.
Не отменяя общей невыразительности встречи, ЦСКА был неплох вторую часть тайма, но к вечным проблемам с реализацией добавился дикий арбитр Кевин Блом. Во время атаки ЦСКА в чужой штрафной он решил остановить игру, потому что игрок "Эспаньола" попал мяч в лицо. Да, серьезно.
Часто вы смотрите матчи, в которых комментаторы не пытаются нагнетать эмоции, кричать, искать нерв? Такого практически не бывает. Но даже Константин Генич не удержал мнения по поводу второго тайма: с таким футболом можно и заснуть.
И ладно бы Гончаренко выставил резервный состав, чтобы мы все сразу пошли спать, поняв, с чем мы имеем дело...
Вдвойне печально было из-за двух вещей - состава "Эспаньола" и поддержки российских фанатов. Болельщики были просто красавцы - шумели так, чтобы слышно по телевизору, и не заслуживали такой игры. Потому что команда мучилась с дублем последней команды Ла Лиги, ведь "Эспаньол" сделал 11 замен в стартовом составе относительно матча Ла Лиги с "Реалом".
Но под конец все пошло результативнее, но при этом не сказать, чтоб сильно лучше. Неудачную предачу Кучаева на Чалова вы наверняка видели или увидите в социальных сетях, поэтому останавливаться на ней не будем: всё равно мы все до сих пор в шоке.
Но любой аномалии наступает конец. ЦСКА до гола показывал типичный для себя футбол в этой Лиге Европы - неплохо атаковал, но безбожно порол моменты. На сей раз - и, возможно, это благой знак - нереализацию удалось преодолеть.
Справился Влашич, который принес первую победу ЦСКА в этих еврокубках. Было бы совсем хорошо, если бы в конце встречи не запорол еще пару возможностей Сигурдссон.
Но в текущем сезоне ЦСКА вряд ли надеялся на что-то большее в этой Лиге Европы.
Лига Европы
6 тур
Гол: Влашич, 84
6 тур
Гол: Влашич, 84
"Эспаньол": Прието, Луис Лопес, Налдо (Кальери, 86), Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Лосано, Пьятти (Гранеро, 72), Педроса, Феррейра, Кампусано (Ву Лей, 46).
ЦСКА: Помазун, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков, Амхетов (Щенников, 81), Влашич, Бистрович, Кучаев (Сигурдссон, 78), Чалов.
Предупреждения: Обляков, 71, Магнуссон, 72, Карпов, 76, Дивеев, 77
Фото: ПФК ЦСКА, "Чемпионат"