Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

Round of 32 is set ?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 12, 2019
? 2020 #UEL winner will be __________ pic.twitter.com/8CCYLHuGF6
В плей-офф сыграют следующие команды:
победители групп Лиги Европы: "Севилья" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Базель" (Швейцария), ЛАСК (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), "Эспаньол" (Испания), "Гент" (Бельгия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Брага" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия);
занявшие 2-е места в группах Лиги Европы: АПОЭЛ (Кипр), "Копенгаген" (Дания), "Хетафе" (Испания), "Спортинг" (Португалия), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Айнтрахт" (Германия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Лудогорец" (Болгария), "Вольфсбург" (Германия), "Рома" (Италия), "Вулверхэмптон" (Англия), "АЗ Алкмар" (Голландия).
занявшие 3-е места в группах Лиги чемпионов: "Брюгге" (Бельгия), "Олимпиакос" (Греция), "Шахтер" (Украина), "Байер" (Германия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Интер" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Аякс" (Голландия).
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в ближайший понедельник, 16 декабря. Первые матчи пройдут 20 февраля, ответные — 27-го.