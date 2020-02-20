Лига Европы
1/16 финала
"Айнтрахт Ф" – "Ред Булл Зальцбург" 4:1
Голы: Камада, 12, 43, 53, Костич, 56 - Хи Чан Хван, 85 (пен).
"Спортинг" – "Истанбул Башакшехир" 3:1
Голы: Коатес, 3, Шпорар, 44, Вьетто, 51 - Вишча, 76 (пен.)
"ЧФР Клуж" – "Севилья" 1:1
Голы: Дяк 58 (пен.) - Эн-Несири, 83
"Копенгаген" – "Селтик" 1:1
Голы: Н'Дойе, 52 - Эдуард, 14
"Айнтрахт" разгромил "Зальцбург". "Спортинг" одолел бывший клуб Кудряшова и другие результаты матчей 1/16 финала ЛЕ
Завершились первые матчи 1/16 Лиги Европы.
Фото: twitter.com/Eintracht
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