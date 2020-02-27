"Интер" одержал волевую победу над "Лудогорцем"

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Интер" дома обыграл "Лудогорец". Встреча, прошедшая на стадионе "Сан Сиро" без зрителей, завершилась со счетом 2:1.



Лига Европы



1/16 финала



Матч 1 - 2:0



Интер – Лудогорец 2:1



Голы: Каули, 26, Терзиев, 31 (авто.), Лукаку, 45+4



Интер: Паделли, Годин, Раноккия, Д'Амброзио (Бастони, 76), Бираги, Мозес, Эриксен, Валеро, Барелла (Брозович, 46), Санчес, Лукаку (Эспозито, 62)



Лудогорец: Илиев, Григоре, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Баджи, Дяков, Каули, Вандерсон (Тчибота, 70), Кешерю (Шверчок, 64), Марселиньо (Битон, 83)



Предупреждения: Д'Амброзио, 22, Вандерсон, 70