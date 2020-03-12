Джеррард: мы проявили к "Байеру" слишком много уважения

Главный тренер "Рейнджерса" Стивен Джеррард прокомментировал поражение от "Байера" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.



Напомним, встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу немецкого клуба. Ответная игра пройдет в Германии 19 марта.



"У нас было несколько хороших моментов. Счет 1:2 - еще не конец света. У нас были шансы сравнять, но мы пропустили третий гол, и я очень разочарован. Мы могли сравнять счет в концовке, но я очень разочарован третьим голом. Думаю, мы проявили к ним слишком много уважения", - приводит слова Джеррарда пресс-служба УЕФА.