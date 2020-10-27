Российская бригада арбитров во главе с Ивановым обслужит матч Лиги Европы

Российский арбитр Сергей Иванов получил назначение на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы "АЗ Алкмар" - "Риека".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

На бровке поля будут работать соотечественники Иванова Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый судья — Сергей Лапочкин.



Напомним, что встреча "АЗ" и "Риека" состоится 29 октября на стадионе "АФАС". Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по Москве.



Источник: официальный сайт УЕФА